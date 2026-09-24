20 años de cárcel para adulto y 5 de internación para adolescente por homicidio de escolar en pleno centro de Viña del Mar

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar condenó a un hombre a 20 años de presidio efectivo y a un adolescente a 5 años de internación en régimen cerrado con programas de reinserción social, como autores del delito consumado de homicidio calificado, cometido en octubre de 2025 en el centro de la Ciudad Jardín.

En fallo unánime, el tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que durante la tarde del 16 de octubre de 2025 la víctima, un estudiante del liceo Guillermo Rivera, de 16 años, se encontraba sentado en una banca ubicada frente a su establecimiento educacional ubicado en la calle Álvarez, en Viña del Mar.

Hasta ese lugar llegaron los dos acusados, quienes portaban armas blancas. De acuerdo con los hechos establecidos en la sentencia, el adolescente inmovilizó a la víctima por la espalda, mientras que el condenado adulto le propinó diversas puñaladas en las piernas y el tórax, actuando ambos con intención homicida.

El joven intentó escapar del lugar, pero tras avanzar algunos metros se desplomó en la vía pública. Fue auxiliado y posteriormente trasladado hasta el Hospital Dr. Gustavo Fricke, recinto donde falleció producto de un paro cardíaco provocado por un shock hemorrágico derivado de una herida penetrante torácica.

Además de la pena de 20 años de presidio efectivo, el tribunal impuso al condenado adulto las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, oficios públicos y derechos políticos, junto con la inhabilitación absoluta para ejercer profesiones titulares mientras dure la condena.

Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal ordenó la toma de muestras biológicas del condenado adulto para determinar su huella genética e incorporarla al Registro Nacional de ADN de Condenados.

PURANOTICIA