19 locales del Barrio Puerto de Valparaíso fortalecen su prevención contra incendios

Con el objetivo de avanzar hacia un entorno comercial más seguro y resiliente en la comuna de Valparaíso, se realizó el cierre del proyecto «Fortalecimiento de capacidades comunitarias para la prevención y respuesta del riesgo de incendios en locales comerciales de Barrio Puerto», una iniciativa impulsada por la Corporación Sitio Patrimonio Mundial de Valparaíso y financiada por el Fondo Subsidios de Patrimonio Mundial 2025 del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (Serpat).

Bajo el lema «Local seguro, patrimonio protegido», el proyecto buscó reducir la vulnerabilidad del Barrio Puerto frente a incendios estructurales, una de las amenazas más relevantes identificadas por la Plataforma de Gestión de Riesgos del Sitio Patrimonio Mundial. Durante meses, equipos técnicos y comunitarios trabajaron junto a locatarios para evaluar, capacitar y fortalecer la seguridad de los espacios comerciales ubicados en esta zona patrimonial.

La iniciativa benefició directamente a 19 locales comerciales, parte de la Asociación Gremial de Barrio Puerto, entre ellos Liberty, Papajo, Bandera Azul, Alternativa Urbana, Restaurant Doris, entre otros establecimientos que forman parte de la identidad y del tejido económico del Sitio Patrimonio Mundial.

PROYECTO

El programa contempló tres líneas de acción principales:

● Diagnósticos eléctricos en 19 locales comerciales, orientados a identificar fallas críticas y entregar recomendaciones para disminuir el riesgo de incendio.

● Capacitaciones comunitarias en prevención y respuesta ante emergencias, dirigidas a locatarios, trabajadores y representantes de organizaciones locales.

● Entrega de kits de emergencia, equipados con insumos básicos para la primera respuesta mientras arriban los equipos especializados.

Gracias al trabajo colaborativo entre locatarios, instituciones públicas, consultores técnicos y la Corporación Sitio Patrimonio Mundial de Valparaíso, el proyecto permitió avanzar hacia un Barrio Puerto más articulado y preparado, reforzando el rol de la comunidad en la protección de este importante sector porteño.

En esta línea, Macarena Carroza, directora ejecutiva de la Corporación, señaló que “estamos cerrando la etapa de uno de los proyectos del Programa de Gestión de Riesgo de nuestro Plan de Gestión de Sitio Patrimonio Mundial, que consistió entregar herramientas y capacitaciones a 19 locatarios del Barrio Puerto. La Corporación quiere contribuir a la seguridad de los lugares para que estos puedan brindar un buen servicio y que también sean lugares seguros para sus clientes, para los residentes, para el barrio y para la ciudad de Valparaíso”.

En tanto, Andrea Margotta, de la subdirección de Fomento y Gestión Patrimonial del Serpat, indicó que "el Programa Social Sitios de Patrimonio Mundial está fundamentado en su objetivo principal de detener el deterioro de los Sitios de Patrimonio Mundial que Chile ha inscrito en la lista de patrimonio mundial de UNESCO. En ese sentido, la línea que ha fortalecido este proyecto tiene que ver con la gestión de riesgo ante incendios, un tema con el que, como país y como institución, nos hemos comprometido a nivel regional”.

En tanto, Felipe Narbona, presidente de la Asociación Gremial Barrio Puerto, señaló que “el proceso de estos aproximadamente 6 meses pudimos identificar y prevenir uno de los riesgos más importantes que tiene esta área del sitio del patrimonio, que son los incendios. Esto nos lleva a proteger esta área del sitio patrimonio, pero más allá de lo físico, a nuestros locatarios, a nuestros clientes y a nuestros vecinos y vecinas del Barrio Puerto, ante eventuales emergencias que pudieran surgir".

RED COMUNITARIA

Además del impacto directo en cada local, el proyecto dejó instaladas capacidades que serán fundamentales para enfrentar futuros desafíos del territorio. La coordinación entre locatarios, organizaciones gremiales, equipos de emergencia y la Corporación SPM permitirá avanzar en una red activa de preparación y respuesta, que fortalezca la seguridad de la actividad comercial y la conservación del patrimonio.

El cierre del proyecto marca un hito relevante en el fortalecimiento de la gestión del riesgo dentro del Sitio Patrimonio Mundial, reafirmando que la protección del patrimonio comienza en la de quienes lo habitan y lo mantienen vivo día a día.

PURANOTICIA