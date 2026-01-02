18 comunas de la región de Valparaíso concretaron el traspaso de sus escuelas a los 4 nuevos Servicios Locales de Educación Pública

10 Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), cuatro de la región de Valparaíso, concretaron oficialmente este jueves 1 de enero el traspaso de más de 160 mil estudiantes y párvulos, 30 mil docentes, asistentes y educadoras, y 827 establecimientos, con lo cual más del 50% del nuevo sistema ya quedó instalado.

Según destacó el Ministerio de Educación, se trata de un hito que marca un paso decisivo en la consolidación de un sistema que busca entregar calidad, confianza y estabilidad a escuelas, liceos y jardines infantiles, sin distinción territorial, reafirmando el carácter público y nacional de la educación.

La incorporación de estos 10 nuevos SLEP significa que 46 comunas se suman a los servicios locales de Marga Marga, Tamarugal, Aconcagua, Los Álamos, Los Andes, Los Parques, Petorca, Puelche, Santiago Centro y Valle Diguillín, los cuales comenzaron la administración del servicio educativo con el inicio del año.

Gracias a este importante traspaso, el Sistema de Educación Pública ya cuenta con 36 servicios locales funcionando con sus establecimientos, sumando así más de 640 mil estudiantes y párvulos, y 118.033 docentes, asistentes de la educación y educadoras de párvulos. Por tanto, más del 50% del nuevo sistema se encuentra instalado, el que debiera concluir en 2029 con las 346 comunas traspasadas a los 70 SLEP creados por la Ley 21.040.

El ministro Nicolás Cataldo afirmó que “este avance reafirma que Chile está construyendo un sistema capaz de ofrecer calidad, confianza y estabilidad a cada comunidad educativa, sin importar, por cierto, su territorio. Con este traspaso vemos cómo se está consolidando una de las políticas públicas educativas más importantes que se han implementado a lo largo del país, con responsabilidad y con seriedad, porque lo que está en juego es la confianza de las familias, de los niños, las niñas y nuestros jóvenes”.

Para asegurar el correcto traspaso de estos nuevos SLEP, la Dirección de Educación Pública generó un sistema de implementación que se basa en siete dimensiones y 32 estándares que aseguran capacidades administrativas, financieras, pedagógicas y territoriales, trabajando –además– tempranamente con los municipios y realizando acompañamiento técnico permanente.

LOS NUEVOS SLEP

- Marga Marga (Valparaíso): Quilpué, Limache, Olmué y Villa Alemana.

- Tamarugal (Tarapacá): Pozo Almonte, Camiña, Colchane, Huara y Pica.

- Aconcagua (Valparaíso): San Felipe, Catemu, Llay-Llay, Panquehue, Putaendo y Santa María.

- Los Andes (Valparaíso): Los Andes, Rinconada, San Esteban y Calle Larga.

- Los Parques (Metropolitana): Quinta Normal y Renca.

- Los Álamos (Maule): Linares, Colbún, Yerbas Buenas, Villa Alegre, Parral, Retiro y Longaví.

- Petorca (Valparaíso): La Ligua, Cabildo, Papudo y Petorca.

- Puelche (Biobío): Antuco, Mulchén, Quilaco, Quilleco, Santa Bárbara, Tucapel y Alto Biobío.

- Santiago Centro (Metropolitana): Santiago.

- Valle Diguillín (Ñuble): Chillán, Bulnes, Chillán Viejo, Pemuco, San Ignacio y Yungay (sin El Carmen).

