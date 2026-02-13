171 personas han sido detenidas durante la temporada estival en el eje de calle Valparaíso en Viña del Mar

Un total de 171 personas han sido detenidas por Carabineros en el eje de calle Valparaíso, en pleno centro de Viña del Mar, en el marco de los servicios reforzados desplegados durante la temporada estival.

Así lo confirmó el prefecto de Viña del Mar, coronel Jorge Guaita, quien detalló que “de los 171 detenidos, más de 21 han sido menores de edad, los cuales han sido puestos a disposición de los tribunales en concordancia con las instrucciones del Ministerio Público.”

De los detenidos, 73 corresponden a sujetos con orden vigente de aprehensión, demostrando una labor activa y efectiva para capturar a los prófugos de la justicia.

Esta labor se enmarca en los 402 controles preventivos realizados desde el inicio de este verano hasta la fecha, segregándose en 233 controles de identidad y 138 controles vehiculares. Además, se han efectuado 31 fiscalizaciones a locales comerciales y a establecimientos de venta de alcohol, y se han cursado 168 infracciones tanto al tránsito como consumo de alcohol en la vía pública.

“Creemos fervientemente que como Carabineros estamos desarrollando servicios diferenciados, tanto de personal de control de orden público, personal de Centauro, personal motos tango tango (todo terreno), infantería”, enfatizó el recién asumido Prefecto de Viña del Mar.

Asimismo, hizo un llamado al autocuidado, subrayando que “le pedimos a la comunidad no comprar en comercio informal, mantener con precaución todo lo que son el uso de equipos tecnológicos, celulares, en la vida pública”.

Para finalizar, el coronel Guaita puntualizó que “nosotros como Carabineros vamos a estar desarrollando servicios diferenciados y nuevas estrategias conjuntamente con la municipalidad, con la finalidad de hacer para ustedes un barrio mucho más seguro”.

