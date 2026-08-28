17 comunas de la región de Valparaíso tendrán 32 nuevos servicios de transporte público rural tras firma de convenio entre el Gore y MTT

Este viernes se materializó un importante avance para fortalecer la conectividad e igualdad territorial en la región de Valparaíso, esto, a través de la firma del Convenio de Mandato entre el Gobierno Regional de Valparaíso y el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, que permitirá implementar 32 nuevos servicios de transporte público rural para zonas aisladas de la Quinta Región.

La iniciativa, que alcanza una suma de $2.932 millones y que fue impulsada por el Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso, permitirá llegar a 17 comunas y beneficiar a más de 26 mil personas que presentan problemas de accesibilidad.

Los nuevos servicios permitirán pasar de 36 a 68 recorridos rurales operados por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, representando un aumento del 89% en la oferta regional.

Ante este trascendental hito para la región, el gobernador Rodrigo Mundaca, comentó que “el Gobierno Regional ha puesto una inversión muy importante, muy relevante, 2.932 millones de pesos para 32 recorridos rurales que van a impactar en la vida de 17 comunas rurales. Esto va a significar que vamos a tener transporte y movilidad de calidad para más de 35.000 personas que viven en el mundo rural, y por tanto, en la práctica, creo que estamos cumpliendo con un sector que generalmente no es depositario de políticas públicas hoy día".

Asimismo, planteó que "yo creo que los sectores rurales de nuestra región hoy día claman por tener un transporte de calidad, claman por precisamente llegar a sus centros de trabajo, a sus centros de estudio de manera digna, de manera rápida y ágil, y quiero darle las gracias también a los equipos del Gore. Esto es un proyecto que acariciamos hace muchos años atrás, llevábamos trabajando como 2, 3 años en este proyecto".

Mundaca también recordó que "en julio del año 2025, el cuerpo colegiado de consejeros y consejeras regionales aprobaron esta iniciativa y hoy día estamos firmando fundamentalmente el convenio de mandato y, por ende, como muy bien dice el Ministro, ahora viene todo el proceso licitatorio, esperamos que ese proceso licitatorio sea un proceso ágil, que finalmente quienes se queden con la licitación puedan cumplir con todos los estándares que hoy día requieren las personas que viven en el mundo rural, así que estamos muy contentos de esta iniciativa”.

Por su parte, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, aseveró que “hoy es un gran día para la región de Valparaíso, en particular para las comunas rurales de la región. El gobernador ha empujado ya desde hace años un proyecto de transporte público de alto estándar para tener una mayor cobertura, en particular en 17 comunas rurales de la región, y nosotros, como Ministerio de Transporte, estamos apoyando desde el punto de vista técnico y ahora vamos a hacer la licitación, a implementar, monitorear de tal forma de dar garantías del servicio".

La autoridad de Gobierno agregó que "yo creo que este es un ejemplo extraordinario de cómo los recursos públicos se usan en pos de la calidad de vida de las familias, de que acercar las oportunidades de la ciudad, las oportunidades del territorio, a las comunas más postergadas, más alejadas, y que este trabajo conjunto entre el Gore, entre los diferentes municipios y entre el Ministerio de Transporte, yo creo que da luces y en pocos meses más esperamos ya empezar a ofrecer y que los pasajeros puedan usar estos nuevos servicios”.

Luego, el alcalde de Putaendo, Mauricio Quiroz, subrayó que “estamos en presencia de una firma importante, simbólica, pero también histórica. Muchas de nuestras localidades rurales no tienen hoy servicios de transporte público que garanticen llegar a los lugares donde estudian, trabajan, o tienen que hacer algún trámite dentro de las propias comunas; este acuerdo va a permitir que familias de Los Patos, del Manzano, de Zahondé, de Las Coimas y de tantas otras localidades de las comunas de la región puedan efectivamente sentir que son parte de un mismo Chile, que no se discrimina porque vives en el mundo rural”.

Los 32 recorridos se distribuirán entre Cabildo, Casablanca, Catemu, El Quisco, El Tabo, Hijuelas, La Calera, Llay Llay, Los Andes, Panquehue, Putaendo, Quillota, Quilpué, San Esteban, San Felipe, Santa María y Santo Domingo. De estas 17 comunas, 13 actualmente no cuentan con ningún servicio rural del Ministerio.

PURANOTICIA