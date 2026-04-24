155 detenciones y más de 7.20 especies retiradas deja intensificación de las fiscalizaciones municipales en Viña del Mar

La retención de 155 personas que fueron puestas a disposición de las policías, el retiro de más de 7 mil especies del comercio ilegal y el desmantelamiento de 198 rucos, son los principales resultados de la gestión operativa que el Municipio de Viña del Mar ha realizado durante abril, a través de su Dirección de Seguridad Pública.

Las acciones se enmarcan en una estrategia que ha intensificado la respuesta ante emergencias y el fortalecimiento del control territorial, lo que ha permitido una presencia activa en los cuadrantes de mayor complejidad, logrando una disuasión efectiva y una respuesta oportuna a los requerimientos ciudadanos.

La alcaldesa Macarena Ripamonti afirmó que “la seguridad pública es una prioridad absoluta para nuestro municipio y la hemos asumido con decisión y responsabilidad. Hemos tomado medidas firmes para enfrentar la delincuencia, en coordinación con Carabineros, la Policía de Investigaciones y la Armada, reforzando e intensificando los patrullajes tanto de día como de noche en diversos sectores”.

La jefa comunal destacó que “esto responde a una planificación seria, porque en Viña del Mar no hay espacio para la improvisación. La señal es clara: quien comete un delito será detenido y puesto a disposición de la justicia” y agregó que “este desafío requiere el compromiso de todos, por lo que hacemos un llamado al Gobierno a respaldar con más herramientas y recursos este trabajo, para proteger con mayor fuerza a nuestras familias”.

OPERATIVOS

Durante las tres primeras semanas de abril se ejecutaron 5.316 patrullajes motorizados, complementados con 335 servicios de infantería en zonas peatonales y de alta afluencia. Esta combinación estratégica aseguró una cobertura 24/7 y una fiscalización cercana, logrando 155 detenciones en flagrancia, reflejando una capacidad de respuesta efectiva y una presencia activa en terreno, en coordinación con las instituciones policiales.

Dentro de dicha labor, cabe destacar que solo el 16 de abril se registraron 27 detenidos, mientras que el 21 de abril se contabilizaron 11 detenidos, todos puestos a disposición de Carabineros. Estos procedimientos se vinculan a diversos ilícitos, tales como infracciones a la Ley de Drogas, porte de elementos destinados a la comisión de delitos, porte de armas blancas, además de casos de robo con intimidación, daños, amenazas y lesiones graves.

A ello se suma un procedimiento ocurrido en la madrugada de este miércoles 22 de abril, en el cual, funcionarios de Seguridad Pública, en conjunto con Carabineros de la 1ª Comisaría, detuvieron en flagrancia a dos sujetos que habían ingresado a la fuerza al local comercial "Rojo Negro", en el sector Av. San Martín. Gracias a la rápida respuesta de las patrullas mixtas, se logró la captura de los individuos y la recuperación total de las especies sustraídas.

ORDENAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS

En un trabajo que es permanente, la gestión municipal mantuvo un foco estricto y sostenido en la recuperación del espacio público y el cumplimiento de las ordenanzas comunales.

Es así que se realizaron 34 operativos al comercio ilegal en el marco de la fiscalización que se ha intensificado en los principales ejes comerciales y turísticos, tales como el eje Av. Valparaíso–Quillota–Arlegui, el borde costero (desde Muelle Vergara hasta Playa del Deporte) y sectores estratégicos como el entorno del Hospital Gustavo Fricke.

Producto de la fiscalización se sacaron de circulación 7.217 especies ilícitas y se detuvo a 33 personas, quienes además de ejercer la actividad ilegal, mantenían órdenes de detención vigentes o portaban especies de dudosa procedencia y contrabando.

En tanto, la Unidad de Recuperación de Espacios Públicos (UREP) mantuvo una operación intensiva que logró desmantelar 198 rucos, carpas y estructuras irregulares en áreas verdes, vías férreas y zonas de alto riesgo social, retirando un total de 54 toneladas de residuos.

VIGILANCIA TERRITORIAL

El despliegue territorial de la Dirección de Seguridad Pública abarcó también un total de 85 actividades de diversa índole, incluyendo eventos culturales, deportivos y comunitarios.

También se realizaron 470 vigilancias especiales en puntos estratégicos, tales como establecimientos educacionales (colegios), recintos deportivos, centros turísticos y áreas de alta concentración.

La cobertura comunal incluyó aerovigilancia y monitoreo con Inteligencia Artificial (IA), totalizando 115 ciclos de vuelo y monitoreando 301 kilómetros de territorio.

El monitoreo con drones se tradujo en 68 detenciones directas, al servir como herramienta de seguimiento y prueba para la acción en flagrancia. Además, brindó apoyo aéreo crucial en los operativos de alto riesgo contra el comercio ambulante y realizó vuelos preventivos en sectores de difícil acceso.

Finalmente, en lo que va de abril, la unidad especializada (PRI-SAMU) atendió 55 emergencias de primera respuesta en la vía pública. Estas atenciones incluyeron –principalmente- accidentes de tránsito, caídas de personas y urgencias médicas generales que requerían una intervención inmediata antes de la llegada de los servicios de salud.

PURANOTICIA