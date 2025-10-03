15 mil corredores participarán este domingo en la 11ª versión de la Maratón Internacional de Viña del Mar

Un nuevo evento de categoría se realizará este domingo 5 de octubre: la 11ª versión de Puma Maratón Internacional de Viña del Mar en la que participarán 15 mil corredores.

La prueba pedestre se desarrolla en la distancia de 42k, 21k y 10k por el borde costero de la ciudad y por segunda vez será con carbono neutral, al disminuir las emisiones de los motores y generadores que se ocupan en la ocasión.

Los antecedentes de la esta nueva versión fueron entregados por la alcaldesa Macarena Ripamonti, la directora ejecutiva del PUMA Maratón de Viña, Francisca Aguirre, el Prefecto de Carabineros de Viña del Mar, coronel Leonardo Cárdenas, la directora de Comunicaciones del Club Fullmarathon, Andrea Godoy, la jefa de Marketing de PUMA, Michelle Thomas, y representantes de la Armada de Chile.

La jefa comunal afirmó que “es un orgullo para nosotros compartir eventos que pongan en valor el desarrollo del deporte como una forma de vida y la propuesta que tiene Prokart en conjunto a Full Marathon y Puma, para ocupar estos espacios, para la carbono neutralidad y promoverlos para el desarrollo de la familia y hacer lucir a la ciudad más linda de Chile”.

Además, la autoridad agradeció también “a todos quienes están detrás de esta tremenda producción, a los sponsors, a Carabineros y la Armada”.

El municipio, a través de Seguridad Pública y Carabineros, ha coordinado las medidas de tránsito autorizadas por la seremi de Transportes y Delegación Presidencial, para brindar todo el apoyo necesario tanto el día de la competencia como en el proceso de entrega del kit deportivo que se realiza en el Boulevard del Mall Marina.

A ello se suma la labor del equipo de Tens de Seguridad Pública municipal que estará coordinado con el SAMU, para atender cualquier eventualidad durante la competencia, la que se suma a las medidas de atención de emergencias que ha planificado la organización del evento deportivo.

NOVEDADES

En tanto, la directora ejecutiva de Puma Maratón, Francisca Aguirre, informó que “tenemos hartas novedades, porque en estos años siempre buscamos es mejorar la experiencia de los corredores, tener eventos de nivel internacional que atraigan turismo local y de la región, traer atletas con buenas marcas, y en esta mirada, hemos querido que el Maratón de Viña no sea sólo una carrera que se corre el día domingo, sino que generar una instancia del fin de semana para toda la familia y los que acompañan, porque sabemos que cerca del 80% de los corredores vienen de otras partes”.

Es así que, dijo, “por primera vez se realizará el Pre Race Sunset Party, que la Armada y la Municipalidad nos ayudaron a armar, en Reñaca; la idea es generar comunidad, que los inscritos y sus acompañantes vayan a las 18:00 horas el sábado a compartir, a botar un poco los nervios antes de la carrera, darse tips; luego el domingo, post carrera, este año junto con Mall Marina vamos a tener a diversos comercios asociados y con su medalla van a poder acceder a algunos descuentos para que vayan a compartir, almorzar a recorrer, además de la instancia de premiación de categorías”.

RECORRIDO

Para los 42 kilómetros se consideran dos giros al circuito que se extenderá hasta el frontis de la Universidad Santa María en Valparaíso, donde estará el punto de retorno hacia Reñaca.

Los 21k considera el mismo recorrido pero con una vuelta, y en el caso de los 10k, el retorno será en San Martín a la altura de 8 Norte.

La partida estará ubicada en el sector 1 de Reñaca y la primera salida está fijada a las 7:40 horas (10 k), y a las 8:40 (21 y 42K).

MEDIDAS DE TRÁNSITO

El Prefecto Cárdenas señaló que “tenemos desplegado personal suficiente para garantizar las medidas de seguridad de los competidores de esta maratón; hemos hecho algunas modificaciones en materia de control y desvíos de tránsito para que los competidores se puedan trasladar de manera segura y en eso vamos a contar con el aporte de los equipos municipales que van a cooperar en el control”.

Los cortes de calle totales en la ciudad inician a las 06:00 horas del 5 de octubre, no obstante, a partir de las 22:00 horas del sábado 4, se ejecutarán algunos desvíos en Reñaca para el montaje de la actividad.

IMÁGENES

PURANOTICIA