15.516 postulantes de la región de Valparaíso fueron seleccionados para ingresar a la universidad en el Proceso de Admisión 2026

Un total de 15.516 personas de la región de Valparaíso resultaron seleccionadas en alguna carrera universitaria en el marco del Proceso de Admisión 2026, según los resultados dados a conocer por la Subsecretaría de Educación Superior. La cifra representa un incremento respecto del proceso anterior y se enmarca en una tendencia nacional al alza, que alcanzó 161.911 personas seleccionadas a nivel país.

Del total regional, casi el 60% de los seleccionados proviene de establecimientos particular subvencionados, mientras que más del 23% egresó de la educación pública, reflejando el impacto de las políticas de fortalecimiento del acceso equitativo a la educación superior.

En cuanto a género, las mujeres concentran el 57,7% de las selecciones en la región, en línea con el aumento sostenido de su participación a nivel nacional, especialmente en áreas tradicionalmente masculinizadas, gracias a instrumentos como la política Más Mujeres Científicas (+MC).

El seremi de Educación de Valparaíso, Juan Pablo Álvarez, destacó que "estos resultados confirman que el Sistema de Acceso está avanzando en mayor equidad y en el reconocimiento de trayectorias diversas. En la región de Valparaíso vemos cómo estudiantes de distintos contextos educativos están logrando acceder a la educación superior, lo que es fruto de un trabajo sostenido de acompañamiento, orientación y fortalecimiento de vías como PACE y Más Mujeres Científicas".

En efecto, en la región, 220 estudiantes fueron seleccionados por la vía PACE, mientras que 207 mujeres accedieron mediante cupos +MC, consolidando el rol de estas políticas en la reducción de brechas de origen y de género.

A nivel nacional, el proceso de Admisión 2026 registró un aumento de 2,3% en el total de personas seleccionadas, junto con mayores tasas de efectividad en la postulación y un incremento en quienes accedieron a una de sus primeras preferencias.

¿QUÉ SIGUE?

Con la publicación de los resultados, el proceso continúa con el primer período de matrícula entre el 20 y el 22 de enero, seguido por un segundo período del 23 al 29 de enero, mientras que el derecho a retracto podrá ejercerse dentro de este mismo plazo.

Además, quienes completaron el FUAS entre octubre y noviembre para acceder a gratuidad y beneficios estudiantiles durante el año académico 2026, podrán informarse sobre el resultado de asignación el próximo 10 de marzo. Quienes no lo hayan completado en el periodo informado, tendrán una segunda oportunidad entre el 12 de febrero y el 12 de marzo.

Por último, la inscripción de PAES de invierno para la admisión 2027 se realizará entre el 4 y el 17 de marzo de 2026.

