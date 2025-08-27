145 luminarias de sodio serán reemplazadas por tecnología led en Nueva Aurora

Con el mejoramiento de la red de luminarias en el polígono de Las Palmas – Moreno Vial, en el sector de Nueva Aurora, en Viña del Mar, el programa «Quiero Mi Barrio», del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), está ejecutando la denominada obra de confianza, que fue definida por la propia comunidad como proyecto detonante de la intervención del programa en esta parte de la ciudad jardín.

Este proyecto considera un presupuesto de 80 millones de pesos para poder mejorar la seguridad en esta parte de la ciudad, sobre todo, al terminar la luz natural del día para así posibilitar un mejor desplazamiento de las personas.

Por ello, el mejoramiento comprende un recambio de 145 luminarias de sodio existentes por alumbrado tipo LED, que se caracterizan por tener encendido instantáneo, mayor eficiencia energética, un color más luminoso en la noche, mayor durabilidad y generar disminución de contaminación lumínica para el barrio.

Las obras, que comenzaron a ejecutarse en el pasado mes de julio, se proyecta que puedan ser entregadas a la comunidad en las próximas semanas.

La seremi de Vivienda de Valparaíso, Belén Paredes, sostuvo que “la obra de confianza es un hito muy relevante dentro de la implementación del programa «Quiero Mi Barrio», porque es el proyecto que inicia el plan de gestión de obras que los vecinos y vecinas eligen para desarrollar en su entorno. Este es producto de un proceso participativo que es exitoso debido al compromiso de sus dirigentes y los vecinos y vecinas. Así que muy contento que acá en el barrio Las Palmas-Moreno Vial, ya se puedan estar evidenciando los cambios que trae este programa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo".

