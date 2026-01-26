140 personas han sido detenidas en Viña del Mar durante el primer mes del año: en su mayoría han sido por Ley de Drogas

Con la llegada de la temporada estival, la población flotante de Viña del Mar se incrementa de manera considerable. Si bien, esto favorece al comercio y al turismo comunal, lo cierto es que también pone en alerta a las policías debido al aumento de delitos que afectan tanto a turistas como a los vecinos de la Ciudad Jardín.

Bajo este contexto, Puranoticia.cl conversó con Carabineros de la Prefectura de Viña del Mar para conocer una evaluación de lo que ha sido el trabajo policial durante el primer mes del año, el cual ha permitido detener a 140 personas, muchas de ellas en patrullajes preventivos relacionados al plan «Verano Seguro» y a las «Ronda Impacto».

La teniente Evelyn Estay, de la 1ª Comisaría de Carabineros Viña del Mar, señaló a Puranoticia.cl que en enero ya se han detenido a 140 personas, de las cuales 78 infringieron la Ley de Drogas, ilícito que más concentra las capturas en la comuna.

"Viña del Mar es una ciudad que tanto en enero como en febrero recibe mucha población flotante, por lo tanto Carabineros potencia estos sectores y recibimos una dotación extra en estos meses. Contenta por el trabajo que se ha hecho, ya que tanto en servicios focalizados como en «Rondas Impacto», en distintos horarios, tienen como fin el poder combatir la delincuencia en Viña del Mar", señaló la oficial.

La carabinera destacó que se han realizado muchas fiscalizaciones a la Ley de Alcoholes, que sanciona el consumo en la vía pública y también la venta de alcohol en la vía pública; para lo cual se han cursado entre 135 a 140 infracciones en la comuna. A su juicio, esto "refleja el control que Carabineros de Chile está haciendo diariamente".

En materia de «Rondas Impacto», estas se centran en un día en específico de la semana o incluso en dos días y en horarios diferidos, dependiendo de la necesidad del lugar.

Asimismo, planteó que "febrero en Viña del Mar es un mes bastante fuerte, donde tenemos muchas actividades, donde recibimos más población flotante que en enero, pero nosotros recibimos un refuerzo de la Escuela de Suboficiales de Santiago o de la Escuela de Especialidades, que también se encuentra en Santiago".

En ese sentido, la oficial de la policía uniformada adelantó que Son dos escuelas que la dotación que reciben en enero durante el mes de febrero se duplica y que, específicamente cuando se desarrolla el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar "recibiremos aún más dotación para esos servicios en específico".

Finalmente, envió un mensaje a los vecinos viñamarinos que graban delitos o incivilidades a que se acerquen a la unidad policial a aportar evidencia.

"Hoy todos tenemos celular. Entonces ellos graban y registran, y esto es evidencia que nosotros podemos utilizar en algún juicio para un procedimiento, como evidencia del mismo día que ocurre el delito. Pero los vecinos no lo hacen llegar a Carabineros, así que quiero hacerle una invitación a nuestros vecinos de Reñaca, de Viña del Mar o que visitan nuestro lugar, a que toda esa evidencia que ellos grafican, que ellos logran captar con un teléfono celular o con una cámara, es evidencia muy importante para nosotros", sentenció la teniente Estay en conversación con Puranoticia.cl.

