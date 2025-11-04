14 personas fueron detenidas durante las últimas 24 horas en operativos en San Felipe

14 personas fueron detenidas durante las últimas 24 horas, en el marco de un operativo realizado por funcionarios de Carabineros de la 2ª Comisaría de San Felipe.

Desde la policía uniformada indicaron que se trata de distintos procedimientos realizados tras detectarse una serie de faltas a la ley en esta zona del Aconcagua.

Entre las personas detenidas en estos servicios, Carabineros de San Felipe indicó que seis de ellos fueron capturados por órdenes de aprehensión vigentes.

Asimismo, dos fueron capturados por porte ilegal de arma blanca, tres por conducir vehículos sin licencia profesional, uno por maltrato de obra a Carabinero de servicio y dos por lesiones en contexto de violencia intrafamiliar.

Bajo este contexto, las autoridades destacaron la rápida intervención de los uniformados en la zona para garantizar la seguridad y el cumplimiento de la ley.

