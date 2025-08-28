14 motos de delivery fueron retiradas de circulación por no contar con su documentación para circular en Viña del Mar

Un operativo desarrollado por la Policía de Investigaciones (PDI) y la Municipalidad de Viña del Mar permitió retirar de circulación 14 motocicletas de delivery, cuyos dueños de nacionalidades extranjeras no contaban con sus documentaciones al día.

Detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional y de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la Ciudad Jardín llevaron a cabo el procedimiento orientado a detectar trabajadores extranjeros sin las autorizaciones debidas.

El subprefecto Francisco Henríquez, jefe del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de Viña del Mar, explicó detalles de esta fiscalización migratoria.

"Esta intervención, además, contó con el apoyo de personal de la Municipalidad de Viña del Mar, quienes incautaron la cantidad de 14 motocicletas y no contaban con su documentación en regla para su circulación", sostuvo el oficial de la PDI.

De igual forma, el subprefecto Henríquez indicó que "los extranjeros fiscalizados fueron 52, de los cuales 34 eran infracciones de la ley migratoria".

Cabe hacer presente que 33 de los infractores corresponden a sujetos de nacionalidad venezolana, mientras que el otro llegó a Chile, proveniente de Perú.

Todos los antecedentes del procedimiento fueron informados al Servicio Nacional de Migraciones para que tome las medidas administrativas correspondientes.

