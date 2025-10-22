14% de avance presentan obras físicas del conjunto habitacional que beneficiará a 70 familias del cerro Merced de Valparaíso

Dando cuenta de la importancia de continuar avanzando en la construcción de viviendas y barrios dignos para las comunidades de la región de Valparaíso, el gobernador Rodrigo Mundaca realizó una visita inspectiva al avance de las obras del conjunto habitacional Altos de Merced, en la comuna de Valparaíso, proyecto que beneficiará a 70 familias del comité de vivienda «Visión Porteña».

Esta construcción, que se enmarca en el Plan de Emergencia Habitacional (PEH), cuenta con una inversión total de 165.740,17 UF, de las cuales 18.200 UF (aproximadamente 719 millones de pesos) corresponden a un aporte del Gobierno Regional de Valparaíso, realizado a través del convenio Gore–Minvu.

Tras el recorrido, el gobernador Mundaca señaló que "se van a edificar aquí 70 departamentos y hay una obra de ingeniería previa tremenda. Aquí se está habilitando un suelo que tenía muchas dificultades, del punto de vista geográfico, de su composición también. Es una obra que tiene ciertas particularidades: está a cinco minutos del plan, está bien situada, tiene accesibilidad y buena movilidad".

"Aquí el Gobierno Regional tiene un convenio con el Minvu, donde en el Serviu hemos alojado algo así como $13 mil millones. Este proyecto tiene básicamente cuatro entradas fundamentales: habitabilidad, recuperación de espacios públicos. Asistencia a condominios sociales; cuestiones que son tremendamente relevantes. En este proyecto tenemos $719 millones que nos permiten iniciar obras”, agregó.

Este conjunto habitacional, que se emplaza en el cerro Merced de Valparaíso, dentro de la Zona de Conservación Histórica de los Loteos Fundacionales (ZCHLF), destaca por estar situado en un sector residencial consolidado que colinda con el cerro La Virgen.

En la visita, que contó también con la presencia de representantes de la constructora y del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, se detalló que las obras, que actualmente presentan un avance físico del 13,59%, contemplan ocho tipologías de viviendas, de entre 50 y 60 metros cuadrados, adaptadas a las condiciones del terreno y orientadas a optimizar el asoleamiento, las vistas y la accesibilidad. Tres de las tipologías corresponden a unidades dúplex, y dos incluyen terrazas más amplias que el estándar mínimo establecido, considerando sala de estar-comedor, cocina con logia, baño y tres dormitorios.

Ricardo Solís, administrador de obra del proyecto «Altos de Merced», indicó que "la obra tiene un plazo de 730 días corridos. Inició el 31 de diciembre del 2024 y, como fecha de término tiene el 31 de diciembre del año 2026. Es un proyecto del formato DS49; 70 departamentos son los que tenemos que construir, que están separados en tres naves. Tienen 28 estacionamientos, 2 inclusivos, patio común y sala técnica".

Actualmente, los trabajos en curso se concentran en la estabilización de taludes y obras de prevención de deslizamientos, además del inicio de la obra gruesa del edificio. La obra, iniciada el 31 de diciembre de 2024, tiene una fecha de término programada para diciembre de 2026.

El proyecto «Altos de Merced» representa un importante avance en materia de vivienda social y recuperación urbana para la comuna de Valparaíso, y se enmarca en el compromiso del Gobierno Regional, a través del convenio suscrito con Minvu, de aportar y fortalecer soluciones habitacionales dignas y de calidad.

