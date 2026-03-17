13 puntos de vacunación contra la influenza habilitó el municipio de Viña del Mar

El Municipio de Viña del Mar, a través de la Corporación Municipal (CMVM), se encuentra ejecutando la campaña de inmunización contra la influenza para este año, para lo cual cuenta con 13 puntos de vacunación.

La vacunación es fundamental para reducir complicaciones graves y frenar la propagación del virus y en las primeras dos semanas de marzo tiene un importante avance en la población objetiva con 20.034 dosis administradas.

Al respecto, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, afirmó que “la salud es una prioridad fundamental para el cuidado de los vecinos de Viña del Mar, por ello hemos dispuesto un refuerzo en la dotación de equipos de salud y una amplia red de puntos de vacunación, con el objetivo de cumplir de manera oportuna y eficaz las metas del plan de vacunación y resguardar a la comunidad”.

La jefa comunal destacó que “hoy somos la comuna de la región con mayor disponibilidad de vacunatorios, con una estrategia territorial que busca llegar a todos los sectores de la ciudad, desde los cerros hasta centros comerciales y espacios de alta concurrencia. Este despliegue nos permite acercar la salud a los vecinos, facilitando el acceso y avanzando de manera eficiente en su protección”, puntualizó.

VACUNAS DISPONIBLES

La campaña de vacunación de 2026 incluye la administración de vacunas clave para proteger a la población contra enfermedades respiratorias de alta incidencia.

Específicamente, se contempla la inmunización contra la Influenza, el Neumococo (polisacárida 23-valente) y el Covid- 19.

GRUPOS OBJETIVO INFLUENZA

● Niños y niñas: Desde los 6 meses hasta los 10 años.

● Embarazadas: Desde cualquier semana de gestación.

● Personas mayores: De 60 años y más.

● Enfermos crónicos: Desde los 11 hasta los 59 años.

● Personal de salud: Tanto del sector público como privado.

● Familiares de lactantes prematuros: De menos de 37 semanas de gestación (<37).

● Familiares de lactantes inmunosuprimidos: Menores de 6 meses de edad.

● Educación: Docentes y asistentes de la educación hasta 8° año de enseñanza básica.

● Cuidadores: Cuidadores de personas mayores y funcionarios del ELEAM.

● Trabajadores/as: De sectores avícolas, ganaderas y de criaderos de cerdo.

GRUPOS OBJETIVO NEUMO 23

● Adultos de 65 años o más.

GRUPOS OBJETIVO COVID-19

● Mayores de 65 años o más

● Personal de salud pública y privada

● Personas gestantes en cualquier etapa del embarazo

● Personas inmunocomprometidas desde los 6 meses de edad

● Personas adultas con los siguientes diagnósticos (con orden médica): Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fibrosis quística, asma grave, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal en etapa 4, cirrosis hepática, obesidad mórbida.

PUNTOS Y HORARIO DE ATENCIÓN

Los siguientes centros de salud en Viña del Mar están habilitados con sus respectivos horarios para recibir a la comunidad:

PURANOTICIA