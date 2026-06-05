Mujer fue sorprendida transportando casi 9 kilos de droga entre Viña del Mar y Valparaíso: terminó en prisión preventiva

Detectives de la Brigada Antinarcóticos Valparaíso (Briant) de la Policía de Investigaciones (PDI), en un trabajo conjunto con la Fiscalía SACFI, llevaron a cabo un procedimiento que culminó con la detención de una mujer de nacionalidad chilena, mayor de edad y sin antecedentes policiales, quien en su poder tenía cerca de 3 kilos de cannabis, casi 6 kilos de cocaína base, un arma de fuego y municiones.

Según lo informado por la jefa de la Briant, comisaria Paulina González,“el trabajo de análisis criminal permitió establecer que la mujer se dedicaba al traslado de sustancias ilícitas entre distintas comunas de la región. Para evitar ser detectada y sortear las fiscalizaciones de las fuerzas de orden, la detenida utilizaba estratégicamente horarios nocturnos en sus desplazamientos”.

Según informó la oficial de la policía civil, la imputada tenía la intención de llevar la droga desde Viña del Mar hacia Valparaíso, motivo por el que la PDI continúa trabajando para determinar la eventual participación de otras personas vinculadas a una posible red de actividad ilícita en la zona.

Por instrucción del Ministerio Público, la aprehendida fue puesta a disposición del Juzgado de Garantía Valparaíso para su formalización, instancia en que fue decretada la medida cautelar de prisión preventiva.

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