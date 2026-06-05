Condenan a 18 años de cárcel a sujeto que emboscó y asesinó a hombre en Valparaíso

El Sistema de Análisis Criminal, a través del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios de Valparaíso, llevó a juicio a Mauricio Javier Rojas Ahumada, de 27 años, por su participación en calidad de autor de los delitos de homicidio calificado en grado de desarrollo de consumado y un delito de porte ilegal de arma de fuego, hechos perpetrados el 28 de agosto del año 2024 en el cerro Los Placeres.

Durante el desarrollo del juicio, el fiscal de SAC de Valparaíso, Juan Carlos Catalán, expuso que "la víctima se encontraba en su domicilio y mediante la aplicación de mensajería de Facebook fue contactado por una mujer de identidad desconocida, quien lo incitó a salir de su casa y reunirse con ella en la esquina, al llegar a calle Barros Luco con avenida Matta, en la comuna de Valparaíso".

"En el lugar lo estaba esperando el acusado, quien portando un arma de fuego y con ánimo homicida le disparó en a lo menos dos oportunidades, ocasionándole lesiones que le provocaron la muerte”, complementó el persecutor.

La Fiscalía presentó prueba testimonial, pericial, documental y otros medios que buscaban dar por acreditados los hechos, además de probar que lo señalado por el acusado en el estado no se condecía con los antecedentes recopilados durante la investigación y expuestos durante el desarrollo del juicio.

“Hubo una planificación. El acusado decidió persistente y reflexivamente cometer el homicidio. La víctima tenía conflictos con su hermano, de lo que quedó constancia en el celular de la víctima, donde el hermano del acusado profirió amenazas. Esos mensajes fueron exhibidos en juicio. El acusado planificó el homicidio, no fue un hecho circunstancial, lo hizo salir de la casa en horas de la noche y lo esperó oculto en la oscuridad y le dio un disparo por la espalda" agregó.

Respecto de su participación, indicó que "hubo dos testigos presenciales, quienes escuchan los disparos y se asoman por sus ventanas y lo ven huir con un arma, ambos testigos declaran en la madrugada o al día siguiente y han mantenido durante todo el juicio sus declaraciones".

La Sala del Tribunal Oral en Lo Penal de Valparaíso, dio por acreditados los hechos, condenando al acusado por ambos delitos. “Que la prueba de cargo presentada en juicio permitió probar los hechos materia de la acusación, los que fueron establecidos en el considerando anterior como también la participación atribuida al acusado, convicción a la que se arribó, más allá de toda duda razonable cumpliéndose con las exigencias que contempla el artículo 297 del Código Procesal Penal”, señala la sentencia del TOP de la Ciudad Puerto.

Mauricio Javier Rojas Ahumada fue condenado a la pena de 15 años y un día como autor del homicidio calificado y a tres años y un día de presidio menor en su grado máximo por el delito de porte ilegal de arma de fuego, además de penas accesorias. Condena que deberá cumplir de manera efectiva.

PURANOTICIA