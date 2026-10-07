13 proyectos, $35.000 millones y más de 2.100 puestos de trabajo: MOP detalla plan «Chile Despega» en la región de Valparaíso

Una importante inyección de recursos e impulso económico fue anunciada para la región de Valparaíso en el marco del Plan Chile Despega. La iniciativa contempla un presupuesto adicional cercano a los $35 mil millones para ejecutar 13 proyectos prioritarios relacionados con obras viales, portuarias e hidráulicas, generando, además, más de 2.100 empleos en la zona.

Respecto al alcance de la medida, el biministro de Obras Públicas y Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, explicó que "en términos generales, el presupuesto del «Plan Chile Despega», que es adicional al presupuesto tradicional que administra el Ministerio de Obras Públicas, es prácticamente de 35.000 millones de pesos adicionales, y esto se traduce en temas de empleo, en un monto que supera los 2.100 nuevos puestos de trabajo".

Las iniciativas contempladas corresponden a proyectos que ya contaban con ingeniería y aprobaciones técnicas, pero que se encontraban a la espera de financiamiento. Entre las obras más emblemáticas se encuentran las mejoras viales en la Ruta CH-60, en la Provincia de Los Andes, por casi $3.000 millones; obras portuarias en el muelle Bahía Padre, en Juan Fernández, por unos $4.000 millones; además de una importante intervención en la provincia de San Antonio.

En detalle sobre la tipología de las obras, la autoridad de Obras Públicas precisó que "estos 35.000 millones se van a traducir en 13 proyectos prioritarios, (…) estaban a la espera de obtener un presupuesto, y esta inyección adicional de recursos por parte del Gobierno, que ya ha señalado anteriormente el presidente José Antonio Kast, permitió avanzar y recurrir a la lista de espera de aquellos proyectos prioritarios, y son básicamente de la Dirección de Vialidad, Proyectos de Mantenimiento. (…) proyectos de obra portuaria, bordes costeros y también algunos asociados a la Dirección de Obras Hidráulicas".

Asimismo, de Grange enfatizó la celeridad de los plazos indicando que "muchos de estos proyectos ya están en licitación, esperamos iniciar obras en algunos días o incluso durante el mes de diciembre, y probablemente la mayoría de estos proyectos van a estar iniciando obras durante el primer trimestre del próximo año, (…) Son proyectos intensivos en mano de obra, que ya están listos para realizar la ejecución, licitarse e iniciar las obras (…) van a tener una ejecución presupuestaria fast track que se va a concretar durante todo el próximo 2027".

Dentro de la cartera asignada a la Provincia de San Antonio, las comunas de Algarrobo y Cartagena recibirán una inversión conjunta cercana a los $4.900 millones destinada a la conservación vial. Esta inyección de recursos fue ampliamente valorada por las autoridades locales, quienes destacaron su impacto directo en el dinamismo económico, la conectividad y el bienestar de los vecinos.

El alcalde de Algarrobo, Marco Antonio González, destacó la importancia de destinar fondos a la zona señalando que "Algarrobo estuvo abandonado durante cuatro años y hoy día hemos visto un mejoramiento y una capacidad de resolver situaciones que han estado durante los 38 municipios de la región de Valparaíso en statu quo".

El edil añadió que "es una inyección que venimos pidiéndose bastante tiempo en nuestra comuna de Algarrobo y esto va a permitir que los trazados de Cartagena y Algarrobo con inversión casi 5 mil millones de pesos; reactivar también la economía que todos hemos dado cuenta, casi dos dígitos tenemos aquí en el país. Quiero agradecer también el compromiso que ha tenido nuestro seremi, nuestro delegado (…) que hoy día trabajan por las 38 comunas de la región de Valparaíso".

En esa misma línea, la conectividad y la generación de puestos de trabajo locales representan un eje central para los sectores rurales de la provincia, donde históricamente se ha esperado la concreción de estas obras. La inversión permitirá avanzar en proyectos que buscan mejorar las condiciones de desplazamiento y fortalecer la actividad económica local.

Al respecto, la alcaldesa de Cartagena, Lily Silva, valoró el beneficio que traerán estas obras para la población local sosteniendo que "agradecer al biministro, a la seremi y a nuestro delegado presidencial, que desde que asumieron hemos hecho el requerimiento, (…) hay proyectos emblemáticos y esto va a cambiar mucho la calidad de vida en el sector rural de Cartagena (…) una inversión que estaba solicitada hace mucho tiempo y que no se realizaba".

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