12 alumnos de colegio de Villa Alemana sufrieron inconvenientes respiratorios por "exposición de químicos desconocidos"

Al menos 12 estudiantes resultaron afectados por "exposición de químicos desconocidos" en la comuna de Villa Alemana, región de Valparaíso.

La situación se produjo cerca del mediodía de este jueves en una sala del colegio Manuel Montt.

Los alumnos afectados son ocho niñas y cuatro niños de octavo básico, quienes fueron atendidos por personal de salud.

Respecto a la emergencia, el delegado Presidencial Provincial de Marga Marga, Fidel Cueto, informó que “se activaron los protocolos de emergencia en el colegio Manuel Montt de Villa Alemana”.

Esto último, debido a “la percepción de un olor no identificado al interior del establecimiento”.

La autoridad agregó que “en el sitio han trabajado Bomberos, Carabineros, SAMU, el equipo de atención primaria de salud, junto con la Dirección de Seguridad Pública y la Dirección de Gestión de Riesgos de la Municipalidad de Villa Alemana”.

En tanto, el alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, sostuvo que “hay doce niños que están afectados, con algunos problemas respiratorios, picazón de garganta y náuseas”.

"Se evacuó a los niños de la sala afectada, desde inspectoría se llamó a Bomberos que ingresaron al recinto, no encontró emanación de gas extraña, por lo que se está investigando la fuente desde que provino esta situación", complementó.

“Fue una exposición de químicos desconocidos en la sala de clases. El grupo Hazmat de Bomberos está investigando las causas en este momento y preliminarmente podría ser gas pimienta, pero aún siguen indagando”, puntualizó.

Se presume que la situación se pudo haber originado por gas pimienta u otro artefacto manipulado por estudiantes, situación que está siendo investigada por Carabineros.

Sobre esto, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Villa Alemana, Luis Bernal Sandoval, indicó que "nuestros equipos en el segundo monitoreo no nos están arrojando parámetros alterados, haremos un descarte visual. Lo más probable es que pueda hacer un polvo lacrimógeno o un tipo de gas pimienta que hayan aplicado al interior de la sala".

