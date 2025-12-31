11 funcionarios policiales reforzarán la seguridad en Quilpué durante el verano 2026

El plan «Verano Seguro» contempla en la comuna de Quilpué la llegada de un contingente especial compuesto por un oficial y 10 carabineros, quienes velarán por la seguridad de la comuna a través de una estrategia que permitirá reforzar la presencia policial en sectores céntricos y de forma especial, en zonas rurales.

Trabajo conjunto y coordinado entre la Municipalidad de Quilpué, Carabineros y la Delegación Presidencial Provincial de Marga Marga, es es el propósito que espera cumplir el Plan Verano Seguro 2026.

La alcaldesa Carolina Corti destacó que "estamos contentos de anunciar que tendremos refuerzos policiales para esta temporada estival. Este logro es muy relevante, ya que Quilpué y especialmente el valle de Colliguay, es un sector turístico

donde llega una gran cantidad de veraneantes”.

“Desde este 31 de diciembre los cambios de turnos de Carabineros de Colliguay se podrán realizar en nuevas dependencias ubicadas en el mismo sector, y si a esto le sumamos 10 nuevos carabineros y un oficial, realmente será un avance significativo para el orden y seguridad de la comuna”, puntualizó la jefa comunal.

“Se requiere una fiscalización y un monitoreo constante en ciertos sectores, por lo que este contingente viene a cumplir un rol clave. También tenemos que decir que viene un refuerzo para lo que es el escuadrón Centauro, que va a tener también una preponderancia importante en este verano”, señaló el delegado Fidel Cueto.

Por su parte, la subprefecto de Marga Marga, teniente coronel Marta Seguel, ratificó que la Ciudad del Sol tendrá refuerzos policiales a la medida de la cantidad de personas que llega hasta la ciudad y que esperan tener “buenos resultados y cumplir una muy buena labor".

PURANOTICIA





