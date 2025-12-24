10 hectáreas consumió incendio forestal en el límite entre Quintero y Puchuncaví

De acuerdo con la información técnica proporcionada por Conaf respecto al incendio forestal en las comunas de Quintero y Puchuncaví, se da cuenta que la emergencia se encuentra contenida y con lento avance, aunque se mantiene la Alerta Amarilla.

El siniestro se registró en el fundo La Tiza, afectando a una superficie de 10 hectáreas en el límite de ambas comunas ubicadas en el litoral norte de la región de Valparaíso.

Senapred, en tanto, informó que el incendio se desarrolló en un sector rural del límite de ambas comunas, consumiendo pastizal y matorral del lugar.

De igual forma, reportaron que personal de Conaf, en conjunto con Bomberos, trabajó en el control de la propagación del incendio mediante la creación de líneas de control, utilizando herramientas de corte y raspaje, además de líneas húmedas.

Durante la madrugada de este miércoles 24 de diciembre se mantuvo una brigada de Conaf en el lugar para continuar con los trabajos de control.

En consideración a estos antecedentes, la Dirección Regional de Senapred decidió mantener la Alerta Amarilla para las comunas de Puchuncaví y Quintero por incendio forestal, que se encuentra vigente desde el 23 de diciembre de 2025.

PURANOTICIA