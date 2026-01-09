10 detenidos deja nueva «Ronda Impacto» en el centro de Viña del Mar: más de 2 mil especies fueron incautadas al comercio ilegal

10 personas fueron detenidas tras un intenso operativo «Ronda impacto» de Carabineros, que se desarrolló este en la calle Valparaíso de Valparaíso.

Tres sujetos fueron capturados por mantener órdenes vigentes por contrabando, porte de arma blanca, cuasidelito de accidente e infracción a la ley de propiedad industrial.

La iniciativa, que se realiza de manera continua, busca reforzar los patrullajes preventivos y aumentar la sensación de seguridad de quienes recorren el centro de la Ciudad Jardín.

En cuanto a las fiscalizaciones al comercio ambulante, se incautaron más de 2.000 especies que eran vendidas informalmente, como ropa y cajetillas de cigarrillos.

Desde la institución policial se reiteró el llamado a "preferir siempre el comercio establecido y a denunciar en caso de ser víctimas de delitos".

PURANOTICIA