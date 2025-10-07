10 buses eléctricos reforzarán recorridos tras partido entre Chile y México en Valparaíso

Un plan especial de transporte público, con foco en la electromovilidad y acceso sustentable, es el que dispuso el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para este martes 7 de octubre, con motivo del partido Chile vs México del Mundial Sub 20, que se disputará a las 20:00 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander de Playa Ancha.

El jefe de la División de Transporte Público Regional, Cristóbal Pineda, explicó que "este hito deportivo requiere del compromiso del transporte público de la región. Por ello, reforzaremos, después del partido entre Chile y México en el Estadio Elías Figueroa, con 10 buses eléctricos que estarán disponibles después del pitazo final en la avenida Parque, para movilizar a los asistentes y aprovechar la combinación con el Metro Regional que dispondrá de un tren a las 23:00 horas. Asimismo, seis servicios adicionales tendrán tres buses disponibles desde el término del juego, aumentando de forma significativa la oferta de buses para este día y horario”.

Los 10 buses eléctricos adicionales estarán ubicados en Av. Parque, a un costado del parque Alejo Barrios (línea verde), con el objetivo de conectar directamente con el Metro Regional de Valparaíso.

Antes del partido, desde Estación Puerto, los asistentes podrán combinar directamente con la línea de buses eléctricos E05, que recorre el eje central de la ciudad y se dirige hacia Playa Ancha, incluyendo una parada frente al estadio, lo que facilita el desplazamiento peatonal y reduce las aglomeraciones.

OTROS SERVICIOS REFORZADOS

Se dispondrá también la extensión de horario de los siguientes servicios de transporte público mayor: 110 (Valparaíso - Villa Alemana), 501 (Playa Ancha - Cerro Los Placeres), 507 (Playa Ancha – Rodelillo), 602 (Playa Ancha – Concón), 603 (Playa Ancha - Gómez Carreño), 901​ (Playa Ancha – Placilla).

Como parte de las recomendaciones para el público, se sugiere planificar los traslados con anticipación y revisar los horarios disponibles en las plataformas oficiales de EFE Valparaíso y del sistema de transporte público, donde pueden usar la App Red Regional, además de utilizar medios de pago sin contacto para agilizar el acceso a los servicios y seguir las indicaciones del personal de transporte y seguridad, tanto en buses como en trenes.

Con estas medidas, se busca garantizar un desplazamiento seguro, eficiente y sustentable para los asistentes al partido Chile vs México, reafirmando el compromiso con la electromovilidad y el transporte público de calidad.

