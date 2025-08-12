Región de Valparaíso se proyecta como la más visitada para el fin de semana largo

Más de un millón de viajes con pernoctación dentro del país son los que proyecta la Subsecretaría de Turismo y el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) para el fin de semana largo, donde la región de Valparaíso proyecta una gran participación.

Según estimaciones elaboradas a partir del Big Data de Turismo Interno, se espera que entre el jueves 14 y el sábado 16 de agosto de 2025, los destinos turísticos costeros de la región concentren la mayor cantidad de visitas.

La directora regional de Sernatur, Carolina Carrasco, destacó que “nuevamente la región de Valparaíso se proyecta como el principal destino de viajes con pernoctación en el país, con cerca de 300 mil desplazamientos, equivalentes a más del 25% del total de movimientos estimados. Comunas como Viña del Mar, Algarrobo, El Tabo, El Quisco y Valparaíso encabezan las proyecciones nacionales, figurando además otros territorios como Casablanca y Olmué en el listado”.

Estas cifras dan muestra del interés que existe por conocer los distintos destinos nacionales y de la región, siendo el reflejo de un turismo interno activo, que impulsa las economías locales y fortalece la oferta de servicios.

La autoridad de turismo enfatizó que “hacemos un llamado a las y los viajeros a planificar sus escapadas de forma anticipada, optando por servicios formales registrados en Sernatur y fomentando un turismo responsable que cuide los destinos y comunidades que los reciben”.

Toda la información sobre los destinos turísticos nacionales y regionales se puede encontrar en la web chilestuyo.cl, y los servicios turísticos registrados en Sernatur en la página serviciosturisticos.sernatur. cl .

PURANOTICIA