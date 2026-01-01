Reforma previsional entra en Vigencia: nuevos beneficios se pagarán desde Enero

A partir de enero de 2026 comenzarán a pagarse los primeros beneficios de la reforma previsional, marcando el inicio de su implementación efectiva. Se trata de la Compensación por Diferencias de Expectativa de Vida (CEV), destinada exclusivamente a mujeres, y el Beneficio por Años Cotizados (BAC), que alcanzará a pensionados actuales y futuros.

Según estimaciones oficiales, durante 2026 la compensación por expectativa de vida beneficiará a 757 mil mujeres, mientras que el beneficio por años cotizados alcanzará a cerca de un millón de personas. Ambos aportes se entregarán de forma automática, sin necesidad de postulación, junto a la pensión que cada beneficiario recibe a través de su AFP o compañía de seguros.

El Beneficio por Años Cotizados está dirigido a personas pensionadas por vejez o invalidez que tengan 65 años o más, sin distinción por nivel de ingresos. Para acceder, las mujeres deben acreditar al menos 10 años de cotizaciones y los hombres 20 años, requisitos que en el caso femenino aumentarán gradualmente hasta 15 años en 2036. El monto equivale a UF 0,1 por cada año cotizado, con un tope de UF 2,5, es decir, cerca de $100 mil mensuales, pagados de por vida.

En tanto, la Compensación por Diferencias de Expectativa de Vida busca corregir la brecha previsional entre hombres y mujeres, equiparando las pensiones cuando ambos se jubilan a los 65 años con iguales condiciones de ahorro. El beneficio se paga de manera mensual hasta el fallecimiento y tiene un monto mínimo de UF 0,25, equivalente a cerca de $10 mil, el que aumenta según la edad efectiva de jubilación.

El financiamiento de estos beneficios estará a cargo del Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP), organismo que administra los recursos del nuevo Seguro Social Previsional. A noviembre, el fondo acumulaba US$446 millones, provenientes de la nueva cotización con cargo al empleador y transferencias fiscales. Este avance se enmarca en la gradualidad de la reforma, que también contempla el aumento progresivo de la PGU a $250 mil y el alza escalonada de la cotización previsional durante los próximos nueve años.

