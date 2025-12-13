Rafting por el Mapocho: acción inédita busca concientizar sobre la protección de ríos urbanos

Una escena inédita se registró en pleno centro de Santiago luego de que el gobernador regional, Claudio Orrego, descendiera en rafting por el río Mapocho, en una acción simbólica orientada a relevar la importancia de la protección y recuperación de los ríos urbanos. La actividad se desarrolló entre el Puente La Concepción y el Parque Los Reyes, convirtiéndose en la primera experiencia de este tipo protagonizada por una autoridad regional en la capital.

El descenso se realizó en el contexto de la campaña nacional “Cuidemos Nuestros Ríos”, iniciativa impulsada por EduCamper junto a organizaciones medioambientales, que busca generar conciencia sobre el cuidado de los cuerpos de agua y la correcta gestión de residuos. La acción permitió, además, evidenciar los avances alcanzados en el saneamiento del Mapocho, así como los desafíos pendientes en la limpieza de sus riberas.

Durante la actividad, el fundador de EduCamper, Rodolfo Rada, destacó el valor simbólico del hito y la necesidad de cambiar la relación de la ciudadanía con el río. “Hoy podemos comprobar que el agua está limpia, pero seguimos enfrentando un problema serio de basura en las riberas. Esto demuestra que la protección del Mapocho no es solo una tarea institucional, sino también educativa y cultural”, señaló.

La campaña ha tenido un impacto a nivel nacional, logrando la recolección de cerca de 12 mil litros de aceite de cocina usado, evitando su vertimiento en alcantarillados y cursos de agua, y sensibilizando a más de 60 mil hogares sobre la importancia de reducir la contaminación hídrica.

Por su parte, el gobernador Claudio Orrego subrayó que el río Mapocho debe dejar de ser percibido como una barrera urbana para convertirse en un espacio de encuentro y valor ambiental. En esa línea, anunció iniciativas impulsadas desde el Gobierno Regional, como la declaratoria del río como humedal urbano, la recuperación de tajamares, programas de educación ambiental y el proyecto Mapocho Pedaleable, que busca integrar el río a la vida cotidiana de la ciudad.

Finalmente, la autoridad regional destacó el potencial ambiental y turístico del Mapocho, señalando que este tipo de acciones permiten reconectar a la ciudadanía con su entorno natural y avanzar hacia una ciudad más sustentable y consciente de su patrimonio hídrico.

