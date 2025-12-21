Quiroga defiende candidatura de Jara tras triunfo de Kast: “La derrota era previsible”

A pocos días del balotaje presidencial, el sociólogo Darío Quiroga realizó un balance de la campaña de Jeannette Jara, defendiendo su rol como candidata del oficialismo y afirmando que “era la candidata justa” para el escenario electoral que enfrentaba la izquierda, marcado por un fuerte clima opositor al gobierno.

En entrevista con La Tercera, Quiroga sostuvo que el triunfo de José Antonio Kast no fue una sorpresa, recordando que durante los últimos dos años las encuestas mostraban que cualquier candidatura de derecha superaba en segunda vuelta a figuras del oficialismo. En ese contexto, destacó que Jara permitió maximizar las opciones del sector en una elección donde la seguridad fue el tema central.

Pese a la diferencia final de 17 puntos, el analista relativizó la magnitud del resultado, señalando que en primera vuelta el 70% de los votos fue para candidatos críticos del gobierno. A su juicio, la derrota era inevitable, pero la campaña de Jara permitió defender posiciones y aportar contenido al debate público.

Finalmente, Quiroga reconoció que la militancia comunista de la candidata fue un pasivo, aunque estimó que terminó siendo irrelevante frente al electorado decisivo. “Chile decidió entre dos militantes de partidos ubicados en los bordes del arco político tradicional”, afirmó, concluyendo que ninguna otra candidatura del oficialismo habría logrado mejorar la performance electoral de Jeannette Jara.

