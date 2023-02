Presidenta del PPD y decisión del PS: “Esto es como que nos pedimos un tiempo”

Natalia Piergentili, presidenta del Partido por la Democracia (PPD), se refirió a la decisión tomada por el Partido Socialista (PS) de ir en una lista con Apruebo Dignidad para la elección de consejeros constitucionales y no con Socialismo Democrático.

En una entrevista con La Tercera, manifestó que “teníamos la convicción de que íbamos a ir como Socialismo Democrático en esta elección y no fue posible. Pero eso no significa que en el Partido Socialista muchos de sus militantes, José Miguel Insulza y muchos otros que me han llamado por teléfono, no sientan que esto es un hasta pronto. Esto es como que nos pedimos un tiempo”.

Respecto a la determinación de ir en dos listas a las elecciones, la dirigenta indicó que existe “la convicción sobre dos puntos importantes: uno, tenemos la obligación ética de reivindicar a la centroizquierda como un espacio que ha sido valioso para Chile. Y, por otra parte, porque no claudicamos en la idea de que existiendo esa centroizquierda podemos contribuir a construir las mayorías que el Gobierno necesita”.

Ante las opiniones que señalan que el PPD está cometiendo un “suicidio político”, Piergentili sostuvo que “con el voto obligatorio, a no ser que nos veamos el tarot, no podemos determinar cuál va a ser el comportamiento del electorado”.

Planteó que “en la vida las elecciones son siempre un riesgo, sin duda, pero déjeme decir que prefiero equivocarme y decir, ‘chuta, este país se polarizó y yo no me enteré, y la centroizquierda y la centroderecha no tienen ningún espacio’, a sentir que no di una pelea por mis convicciones y por las convicciones del colectivo al cual represento. Eso sí que sería penoso, pero equivocarse no es penoso”.

La jefa del PPD, a su vez, expresó que hubiese preferido que el Presidente Gabriel Boric no se involucrara tanto en las determinaciones de los partidos. “O sea, tengo preocupación por eso. Creo que no es bueno que la máxima autoridad esté tan pendiente de definiciones partidarias, que además tienen que tomarse de manera autónoma. Pero molesta o dolida no”, aclaró.

“Manifestar tan rotundamente un deseo respecto de una lista cuando tiene dos coaliciones puede generar una situación compleja. Siento que eso o se hace de manera más reservada o simplemente no. Porque también puede ser un daño para él”, aseveró

Piergentili declaró que “institucionalmente creo que para el PPD ha sido complejo sentirse parte del Gobierno. Sin perjuicio que tenemos a la ministra del Interior (Carolina Tohá), nos gustaría ser parte de las discusiones en materias relevantes en las que hoy no estamos. Es cómo somos parte de la discusión sobre el nuevo modelo de desarrollo, si vamos a tener una empresa nacional del litio, cuál es el modelo de descentralización con el cual este Gobierno va a dejar el país. En los espacios donde esas cosas se discuten no estamos. Dicho eso, siento que eso tensiona un poco”.

