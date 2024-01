“Pornocracia”: Mon Laferte se defiende por contenido sexual de su último videoclip

La artista chile Mon Laferte se defendió de las críticas, tras el estreno de su último videoclip llamado “Pornocracia” donde la artista simula recibir sexo oral por parte de un hombre.

A través de un live en Instagram, la viñamarina aclaró algunos puntos de su producto audiovisual e incluso se mostró conciliadora y comprensiva, con las personas que no piensan como ella o tienen puntos de vista diferente, “Se dice que es violento, obsceno. Quiero decir que en mi cabeza no es así, no lo veo de esa manera”.

“Para mí es un video muy divertido, le veo mucho humor. Yo lo veo hasta tierno, y si alguien no lo ve así, lo entiendo y lo respeto mucho. Entiendo que todas las personas tenemos distintas maneras de ver la vida, y de cómo quieren vivirla y es importante respetar eso, los distintos pensamientos”, expresó la cantante.

"Espero a los que sí les gustó el video, se diviertan también. A las personas que no hay muchos videos y música que pueden seguir disfrutando, como mi contenido o de otros artistas”, añadió.

Sobre la posible percepción de los jóvenes al ver el video y escuchar la lírica, Laferte expresó: “Yo respeto mucho la forma en que cada persona cría a sus hijos (...) Mi música nunca ha sido para niños, es para adultos. Cuando sus hijos escuchen música está bajo la responsabilidad de los papás”.

