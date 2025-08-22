"Fiebre de Baile" anuncia su retorno con Nicole "Luli" Moreno como la primera participante confirmada: "Si yo quiero, lo voy a ganar"

Tal como reveló Chilevisión, la modelo y figura televisiva Nicole "Luli" Moreno volverá a lucirse en la pista de baile como parte del renovado programa “Fiebre de Baile”.

Moreno, actual fisicoculturista, se convierte en la primera participante confirmada del espacio, que tendrá como conductora a Diana Bolocco en esta nueva temporada.

En un adelanto del programa emitido por CHV, Luli aseguró que: "Depende de mí. Si yo quiero, lo voy a ganar".

Luego, consultó para hacer referencia a su pasada experiencia en el espacio de baile, donde recordó el momento que se cayó tras resbalarse cuando estaba saliendo de la piscina: "¿Y va a haber aquadance?".

En relación a su pregunta, el canal a través de redes sociales respondió: "Eso todavía no lo sabemos… pero lo que sí sabemos es que Nicole Moreno “Luli” llega con todo y tendrá su revancha en #FiebreDeBaileCHV"

"PRONTO gran estreno por las pantallas de CHV", agregaron.

Recordemos que la primera temporada del programa chileno Fiebre de Baile se estrenó el 17 de junio del 2009 y se emitió hasta julio de 2010, donde recordemos la fisicoculturista también fue parte.

En relación a esa pasada experiencia, la ex Reina de Viña del Mar, aseguró que para ella fue algo vergonzoso.

"Para mí fue vergonzoso (...) acepté este gran desafío porque quiero que la gente se dé cuenta de que puedo entregar una mejor versión que la de 13 años atrás", afirmó al canal.

Cabe mencionar y recordar que la mujer de 38 años cuenta con una amplia experiencia en el mundo de la televisión, donde partició en diversos programas, tales como "Mekano", "Salta si puedes", "Bailando", y también en temporadas pasadas de "Fiebre de Baile".

