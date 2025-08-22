Karol Lucero reaparece en sus redes sociales tras polémica de infidelidad: "Perdiéndome..."

Karol Lucero volvió a estar en el centro de la polémica durante esta semana tras la confirmación de una infidelidad a su pareja, Fran Virgilio, con la DJ Ilaisa Henríquez, conocida como Dj Isi Glock.

Todo comenzó cuando la artista insinuó en una transmisión en vivo por su cuenta de Instagram que había tenido un encuentro íntimo con Karol, algo que él mismo terminó confirmando la jornada de este lunes.

"Estoy muy afectado, asumo mi error y la cagué hasta el fondo. Soy el culpable de todo y caí", señaló Karol Dance.

Desde esa declaración, el locutor radial no había aparecido, pero ahora a través de su cuenta de Instagram, compartió una reflexión con un resgitro desde la montaña.

"Perdiéndome para encontrarme...", escribió en un video donde se ven sus pies desde las alturas.

Pero eso no es todo, ya que el ex chico Yingo también compartió una específica canción junto a su registro. Karol eligió la canción "Lonely" (Solo) de Justin Bieber junto con Benny Blanco.

Bajo esta misma línea, llamó la atención de sus seguidores debido a la letra del tema.

"Ya no todo es igual. Se siente como si todas nuestras vidas hubieran cambiado. Tal vez cuando sea mayor todo se calmará. Pero me está matando ahora. ¿Y si lo tuvieras todo? ¿Pero nadie a quien llamar? Tal vez entonces me conocerías. Porque lo he tenido todo. Pero nadie está escuchando. Y eso es simplemente solitario. Estoy tan solo".

Ahora, solo queda esperar a la exclusiva entrevista de la noche de este viernes, donde Lucero contará más detalles sobre todo lo ocurrido en el programa de farándula Only Fama de Mega.

