Por microtráfico de drogas e intento de sobornar a un carabinero detienen a dos personas en la ruta 5 Norte de Llay Llay

Carabineros de la Subcomisaría de Llay Llay detuvieron durante la madrugada de este martes a dos sujetos por los delitos de microtráfico de drogas y también soborno.

Mientras personal policial realizaba patrullajes preventivos por la ruta 5 Norte, fiscalizaron a un automóvil con dos ocupantes, instante donde el copiloto arrojó a la calzada bolsas con polvo blanco y rosado, similares al clorhidrato de cocaína y tusi.

Ante el hallazgo, los efectivos policiales procedieron a la detención de los ocupantes, identificados como A.A.S.C., de 55 años,; y M.J.S.R., de 36 años.

Posteriormente, al informar al conductor que el vehículo sería retirado de circulación por mantener documentación vencida, éste ofreció voluntariamente la suma de $25.000 para dejar sin efecto el procedimiento, siendo detenido además por el delito de cohecho, situación que quedó registrada en medio audiovisual.

Los imputados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras que la prueba de campo del OS7 permitió corroborar que las sustancias de las bolsas efectivamente correspondían a las drogas indicadas anteriormente.

PURANOTICIA