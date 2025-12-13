Poder Judicial: asociación de profesionales defiende elección por antigüedad en la Corte Suprema

La Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial (Aprajud) instó este sábado a respetar la tradición histórica que rige la elección de la presidencia de la Corte Suprema, la cual establece que el cargo debe recaer en el ministro o ministra de mayor antigüedad. En el actual proceso, dicha condición corresponde a la ministra Gloria Ana Chevesich, aunque ha trascendido que la ministra María Angélica Repetto tendría intenciones de competir por el puesto.

A través de un comunicado, el gremio expresó su rechazo a eventuales cambios en un procedimiento que, según señalaron, cuenta con más de dos siglos de vigencia y ha sido clave para garantizar estabilidad, continuidad institucional e imparcialidad en la conducción del Poder Judicial. En ese sentido, advirtieron sobre los riesgos de alterar una práctica consolidada sin justificaciones claras.

Aprajud subrayó que el llamado a respetar la tradición cobra especial relevancia en el actual contexto, marcado por una de las crisis más profundas que ha enfrentado la judicatura en términos de credibilidad pública. A juicio del gremio, las investigaciones administrativas y penales que involucran a jueces hacen indispensable reforzar aquellas prácticas que han otorgado certeza, transparencia y coherencia a la institución.

Finalmente, la asociación sostuvo que el criterio de antigüedad evita sospechas de alineamientos circunstanciales, disputas internas o presiones indebidas que puedan afectar la independencia judicial. Por ello, hicieron un llamado “respetuoso pero firme” a que la decisión que adopte el pleno de la Corte Suprema este lunes se tome con sentido institucional, altura de miras y respeto por una tradición que ha contribuido a la estabilidad del Poder Judicial en la aplicación del Estado de Derecho en Chile.

