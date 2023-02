Paulina Vodanovic indicó que "probablemente" Partido Socialista no tome este miércoles decisión sobre listas

A las 20:00 horas de este miércoles se reunirá la Comisión Política del Partido Socialista (PS) para debatir su postura respecto a la elección de consejeros constitucionales.

Desde la colectividad aún hay dudas sobre si ir junto al Socialismo Democrático o con Apruebo Dignidad a los comicios. Aunque el PS abogaba por una lista única, el Partido por la Democracia (PPD) resolvió que no irá junto al Frente Amplio y al Partido Comunista, buscando reeditar una alianza junto a la Democracia Cristiana.

En la antesala al encuentro, la presidenta del PS, Paulina Vodanovic advirtió que la resolución podría no tomarse hoy. "Vamos a empezar el debate, son 27 miembros los de la comisión política, además concurren parlamentarios como invitados y expresidentes de partido, de manera que el universo de posibles intervenciones es bastante amplio. Probablemente no se agote el debate hoy día ni se tome la decisión hoy”, indicó.

Además, remarcó que "es una decisión de pacto electoral, no tiene que ver con definir los destinos del partido, no tiene que ver con la posición que nosotros tenemos en el espectro político del partido, ni tampoco tiene que ver con el apoyo al Gobierno".

La dirigente subrayó que "son decisiones que son distintas y hoy lo que nos corresponde decidir es si vamos a estar en una lista o en otro, si es que todavía no logramos construir la posibilidad de la lista única", acotando que a la fecha "no hemos logrado arribar a esa lista única".

Por ello, pidió "quitar toda esta presión sobre el PS, esta es una decisión más de las que hemos tomado a lo largo de los 90 años de historia del PS, no hay que dramatizar, este es un partido fuerte".

En relación al llamado del diputado Diego Ibáñez, presidente de Convergencia Social (CS), de conformar una nueva coalición donde los socialistas "asuman un liderazgo importante", Vodanovic indicó que "aquí no se puede empezar a conversar de otra coalición, si no ha habido una conversación política. Lo que salió ayer el diputado Ibáñez, presidente de Convergencia Social, puede ser una buena idea, puede que a ellos les parezca una buena idea aliarse con nosotros, pero esa discusión nosotros como PS tampoco la hemos dado".

Adelantó que "nosotros vamos a tener un congreso ideológico en junio próximo y es así dónde vamos a definir la línea política del partido, por ahora nosotros tenemos una alianza electoral que afrontar, y eso se reduce a criterios electorales".

Por ello, insistió que la definición en torno a las listas "no es una definición política, no es si somos mas de izquierda o menos de izquierda, esa discusión no se está dando hoy y no corresponde que se dé hoy, porque el PS es un partido de izquierda, es el partido de Allende".

