Patricio Almendra confirmado como DT de Deportes Concepción para 2026

Tras una temporada histórica, Deportes Concepción confirmó a Patricio Almendra como director técnico para la temporada 2026, despejando toda incertidumbre sobre su futuro al mando del equipo. Almendra, quien asumió el cargo de manera interina tras la salida de Manuel Suárez, se convirtió en uno de los protagonistas del ascenso del León de Collao a Primera División, tras 17 años de ausencia.

Durante la liguilla de ascenso, Almendra lideró al equipo con un desempeño estratégico que permitió al club superar a sus rivales y asegurar el regreso a la máxima categoría del fútbol chileno. Su liderazgo y capacidad para mantener al plantel motivado fueron valorados tanto por los jugadores como por la dirigencia del club.

La oficialización de su continuidad se realizó mediante un comunicado en redes sociales del club, donde se destacó que el estratega seguirá formando parte del proyecto deportivo institucional que permitió devolver al equipo al lugar que merece. La dirigencia enfatizó que la próxima temporada representa un nuevo desafío, pero confían en que Almendra está preparado para consolidar al equipo en Primera División.

Por su parte, Almendra expresó su entusiasmo ante la confirmación: “¡Sigamos rugiendo juntos en primera!”, destacó en el mensaje compartido por el club. Con esta decisión, Deportes Concepción busca mantener la estabilidad deportiva y asegurar la continuidad de un proyecto que devolvió ilusión y orgullo a sus hinchas tras casi dos décadas de espera.

