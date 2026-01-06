"Jerarquía internacional": Coquimbo Unido oficializó la contratación de Lucas Pratto para la temporada 2026

Coquimbo Unido confirmó la llegada de Lucas Pratto para enfrentar los desafíos de este año.

El atacante arriba desde Sarmiento de Junín de Argentina, donde disputó nueve encuentros sin anotar goles ni registrar asistencias en la pasada temporada.

A través de redes sociales, los "piratas" escribieron "Jerarquía internacional directo a Coquimbo, añadiendo que "el refuerzo que confirmó su arribo al elenco porteño es Lucas David Pratto, delantero argentino de 1,87 m de estatura, goleador de trayectoria consagrada y recorrido de élite en Sudamérica y Europa".

"Con importantes pasos por clubes de Argentina, Paraguay y Brasil, además de su experiencia en el fútbol del viejo continente, Pratto llega al AURINEGRO para aportar liderazgo, oficio y notable presencia ofensiva en los desafíos que se avecinan", complementaron.

El elenco de la IV Región indicó que "el atacante será parte de la Copa CONMEBOL Libertadores de América, donde está a las puertas de un hito histórico: con 30 goles en el certamen, se encuentra a solo 2 anotaciones de convertirse en el máximo goleador argentino en la historia de la competición".

"Experiencia, ambición y ganas de defender la única camiseta en el mundo que ganó sus colores en cancha", agregaron.

"¡Bienvenido a bordo del mejor CAMPEÓN de la historia del fútbol chileno, Lucas! ¡Siempre con Fuerza y Coraje, PIRATA!", manifestó Coquimbo Unido.

Está será la segunda experiencia del "Oso" en el fútbol chileno: entre 2010 y 2011 jugó en Universidad Católica, en el que se consagró campeón del Torneo Apertura, anotó 16 goles y dio 12 asistencias en 46 partidos. Ese rendimiento le permitió dar el salto al Genoa de Italia y consolidar una carrera de proyección internacional.

(Imagen: @coquimbounido)

