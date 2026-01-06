Mayo afirma que en la U aún analizan las posiciones a reforzar y avisa que "priorizamos lo deportivo sobre lo económico"

En medio de la presentación de Eduardo Vargas como refuerzo de Universidad de Chile, el gerente deportivo de Azul Azul, Manuel Mayo, abordó los próximos pasos de los estudiantiles en el mercado de pases.

En rueda de prensa, el directivo aseguró que "evaluamos todas las posiciones, priorizamos lo deportivo sobre lo económico, no nos gustaría que se vaya nadie. Fue muy bueno lo que hizo el cuerpo técnico de volver tres días antes con los juveniles, para eso es, para que si hay una posición a reforzar primero veamos si la tenemos en casa. Todavía estamos en el análisis".

Sobre la búsqueda de más hombres en ofensiva, el personero de la concesionaria que administra a la Universidad de Chile dijo que "los delanteros son muy cotizados en todos los mercados, entonces no es fácil buscar eso. Los que salieron no lo hicieron nada mal, pero ahora necesitamos otras características".

Al ser consultado por las opciones de Juan Martín Lucero y Octavio Rivero, remarcó que "no me voy a referir a nombres, pero estamos buscando delanteros con trayectoria, con recorrido, como Eduardo. Lógicamente deben tener una jerarquía frente al arco y que se conecten bien con el juego, para ayudarnos sobre todo en esos partidos cerrados".

Por último, Mayo afrontó las críticas por el armado del plantel en temporadas anteriores, señalando que "en estos dos últimos años si han llegado jugadores de jerarquía. No creo que haya sido que antes no se invertía y ahora si. El directorio asigna un presupuesto y hay que ponerse creativo. Lo de Eduardo lo acordamos fácil por sus ganas de venir, pero con los del extranjero no es tan sencillo".

"La llegada de Eduardo fue en conjunto con el nuevo entrenador. Él aceptó y vio su nivel. Viene a ayudar a los más jóvenes, es un excelente líder, es un ejemplo para todo y viene por eso. Francisco (Meneghini) está muy contento", cerró.

