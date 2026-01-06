Salomón Rodríguez se despidió de Colo-Colo con una fuerte autocrítica: "No cumplí con las expectativas"

Salomón Rodríguez realizó una fuerte autocrítica con respecto a la deslucida temporada que tuvo en Colo-Colo, antes de emprender vuelo a su natal Uruguay, donde se incorporaría a las filas de Montevideo City Torque.

En conversación con radio Cooperativa en el Aeropuerto de Santiago, el atacante dijo estar "feliz" por este nuevo capítulo en su carrera y reconoció que "no cumplí con las expectativas" generadas por la inversión de 1,2 millones de dólares que hizo el cuadro popular a inicios de 2025.

"El objetivo es volver a jugar y a competir", precisó el charrúa, quien apenas logró convertir tres goles en 26 partidos disputados a lo largo de la campaña pasada.

Sobre su etapa en el estadio Monumental, el oriental admitió que "creo que faltó un poco de todo. Por ahí no se me dieron las cosas, pero bueno, ahora buscaré tratar de cambiar el aire y volver de la mejor manera".

Con respecto a su arribo a la capital uruguaya, el ex Godoy Cruz manifestó que "es un desafío para mí. Conozco el fútbol uruguayo, tengo a mi familia cerca, mis amigos cerca, creo que es un buen cambio, un buen aire para volver a ganar confianza".

Por último, Rodríguez agradeció el cariño que sintió por parte de la hinchada alba y avisó que "volveré de la mejor manera".

PURANOTICIA