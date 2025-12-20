Panel Ciudadano: Kast parte con apoyo ciudadano, pero con altas expectativas

La primera semana de José Antonio Kast como presidente electo comenzó a delinear señales políticas que ya están siendo evaluadas por la opinión pública. Así lo refleja la Encuesta Panel Ciudadano-UDD, cuyos resultados fueron difundidos por El Mercurio y muestran una ciudadanía que, si bien aprueba algunos gestos iniciales, también marca claras expectativas de diferenciación.

De acuerdo con el sondeo, un 56% de los encuestados evaluó como “muy bien” o “bien” el viaje de Kast a Argentina para reunirse con el presidente Javier Milei, mientras que un 44% calificó la decisión como “mal” o “muy mal”. El resultado evidencia una opinión dividida respecto al simbolismo político del encuentro, uno de los primeros hitos internacionales del mandatario electo.

No obstante, el estudio revela una señal nítida en cuanto al estilo de liderazgo esperado. Un 70% de los consultados manifestó que prefiere que Kast tenga un estilo de gobierno distinto al de Milei, frente a un 19% que respaldaría un enfoque similar y un 11% que no expresó una posición definida. La cifra sugiere respaldo a la autonomía política del futuro gobierno, más allá de afinidades ideológicas.

La encuesta también abordó la intención del presidente electo de residir en el Palacio de La Moneda, propuesta que fue bien recibida por un 56% de los encuestados, mientras que un 31% se mostró en desacuerdo y un 13% declaró no tener una opinión formada. El dato refuerza la valoración simbólica de la austeridad y cercanía institucional en el inicio del nuevo ciclo político.

Finalmente, respecto a las expectativas sobre el futuro del país, un 56% cree que Chile mejorará en los próximos cuatro años, un 28% estima que empeorará y un 16% considera que la situación se mantendrá sin cambios. Las cifras reflejan un clima de optimismo moderado, condicionado por la forma en que el presidente electo traduzca sus primeras señales en decisiones concretas de gobierno.

PURANOTICIA