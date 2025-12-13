Palestino anuncia la salida de su histórico zaguero Cristián Suárez

Palestino se despide de Cristián Suárez, uno de los referentes más emblemáticos de los últimos años. El zaguero, de 38 años, deja la institución tras disputar 186 partidos, en los que se convirtió en un pilar dentro del equipo y un símbolo de entrega y constancia desde su llegada en 2021.

Durante su paso por el club, Suárez se destacó no solo por su solidez defensiva, sino también por su capacidad de liderazgo. Con 14 goles, tres asistencias y un historial de compromiso inquebrantable, el defensor dejó una huella imborrable tanto en sus compañeros como en la afición tricolor.

En un emotivo mensaje publicado por Palestino, el club agradeció su dedicación y su calidad humana, destacando los momentos icónicos que vivió con la camiseta del equipo. “¡Te agradecemos por la experiencia, el talento indiscutible y por sobre todo tu calidad humana, Cris!”, expresó la institución en sus redes sociales.

La partida de Suárez coincide con un período de renovación en Palestino, que también inició un nuevo ciclo en la dirección técnica con la llegada de Cristian Muñoz, campeón de la Liga de Ascenso con Universidad de Concepción. Con la mirada puesta en la Copa Sudamericana 2026, el club comienza ahora la etapa de rearmar su plantel, mientras despide con gratitud a uno de sus máximos íconos.

