WOM entra a la pelea por Telefónica Chile con propuesta enviada a Madrid

La posible salida de Telefónica del mercado chileno sumó un nuevo capítulo, luego de que se conociera una oferta multimillonaria presentada por WOM para adquirir Telefónica Chile, en medio del proceso de venta de activos que la firma española mantiene desde hace meses.

Según informó El Mercurio, WOM habría entregado una oferta vinculante para quedarse con la operación local, luego de un periodo prolongado en que Telefónica buscó propuestas atractivas tras mantener el negocio con el cartel “a la venta”.

De acuerdo con fuentes cercanas a las negociaciones, la propuesta fue enviada durante el viernes 30 de enero a Madrid, como parte de un proceso que se ha extendido más de lo previsto, precisamente por la dificultad de encontrar ofertas que se ajusten a las expectativas del grupo.

El documento estaría dirigido a Juan Azcue, director de Finanzas y Corporativo del Grupo Telefónica, quien sería el receptor oficial de la oferta dentro de la estructura ejecutiva en España.

En la misiva —redactada en inglés y con una extensión superior a cinco carillas— WOM habría incluido múltiples condiciones contractuales, además de los detalles técnicos y financieros asociados a la operación.

La cifra final del ofrecimiento, según los antecedentes disponibles, estaría valorizada en torno a US$1.000 millones, lo que la posiciona como una de las propuestas más relevantes conocidas hasta ahora en este proceso.

El texto fue firmado por el CEO de WOM, Chris Bannister, y de concretarse la transacción, la compañía pasaría a convertirse en el mayor operador del mercado local, cambiando de forma significativa el mapa de las telecomunicaciones en Chile.

