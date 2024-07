Walmart admite pérdidas y mantiene oferta inicial con bono de término de negociación

A través de un comunicado, la Federación Nacional Trabajadores de Walmart informó que, tras una nueva reunión concretada en la Dirección del Trabajo, instancia que actúa como mediadora en el conflicto, la compañía le informó su intención de mantener la oferta inicial, que considera un Bono de Término de Negociación (BTN).

“Este bono, que se entregaría a los 11.400 trabajadores, alcanza un máximo de $920.000, según antigüedad de cada trabajador. Esto, pese a las pérdidas generadas tras los seis días de huelga, lo que ha implicado el cierre de entre 75 a 86 locales diarios -de un total de 395- a lo largo del país”, señala el comunicado.

“Queremos llegar a un acuerdo, sabemos que el cierre de este proceso es importante para nuestros trabajadores y sus familias", agregó Walmart.

“Nos mantenemos abiertos al diálogo en la búsqueda de acuerdos. Estamos realizando los esfuerzos necesarios, pese al desafiante escenario económico actual en que nos desenvolvemos. Esperamos que este proceso se siga llevando adelante de la mejor forma y en un ambiente de respeto”, finaliza la declaración de la compañía.

El viernes 12 de julio, Walmart informaba que había cerrado un acuerdo con uno de los sindicatos que se encontraba en huelga desde el miércoles 10 de julio.

También mediante un comunicado, la empresa indicó que llegaron a un acuerdo con “la directiva de la organización sindical SUNF, que reúne a más de mil quinientos colaboradores de la compañía”.

La huelga de trabajadores de Walmart comenzó motivada por desacuerdos en las negociaciones colectivas con la empresa.

“Demandamos mejoras salariales, reajustes, bonos y la actualización de beneficios. No estamos para aceptar ninguna migaja. Desde el día uno teníamos toda la intención de llegar a un acuerdo con ellos, pero ellos no quisieron avanzar. No es solamente la plata, sino también nuestra dignidad”, señaló Karen González, Presidenta de la Federación del Trabajador(a) de Walmart Chile.

