Venta de productos Barbie aumenta en más de 120% a días del estreno de la película

Definitivamente, Barbie es una de las películas más esperadas del año, y no solo por las niñas y niños, sino también para todos quienes han jugado con esta muñeca durante su infancia. El filme, protagonizado por Margot Robbie en el papel principal y Ryan Gosling como Ken, ha generado tal expectación que el interés por productos inspirados en la cinta ha aumentado considerablemente a días de su lanzamiento.

Según datos entregados por Ripley.com, las ventas de productos Barbie se han incrementado 122% durante la primera quincena de julio respecto a junio del 2023. De hecho, desde el e-commerce confiesan que la palabra “Barbie” está posicionada como el término más buscado en la categoría infantil a lo que ha corrido del mes.

“Como Ripley estamos expectantes del estreno de la nueva película de Barbie, esperamos duplicar la tendencia de ventas con las novedades que esta trae para nuestros clientes. Barbie es un clásico de todos los tiempos que encanta a niñas y niños desde los 3 años hasta fanáticos de cualquier edad. En Ripley y Ripley.com hay una oferta de más de 140 productos con muñecas desde los $7.990, para que puedas regalar este Día del Niño”, señaló la subgerenta de Deporte e Infantil de Ripley.com, Macarena Pantoja.

En la compañía, el producto más buscado a la fecha es la Casa de los Sueños de Barbie. Mide 109 cm de alto y 104 cm de ancho; cuenta con un diseño abierto, con 3 pisos; funciones premium; diez zonas de estar interiores y exteriores, e incluye más de 75 accesorios, incluido un perrito de mascota.

También toman relevancia las muñecas de colección que aparecen en la película, sobre todo la versión “Gold Disco”, en que Barbie luce un cabello voluminoso al estilo disco y un atuendo de lentejuelas con esta temática; mientras que las joyas metálicas y los tacones dorados completan su resplandeciente look. Lo mismo ocurre con el modelo “Perfect Day”, donde la muñeca lleva puesto un vestido rosa de cuadros, un collar con margaritas y tacones color pastel.

Pero no solo son muñecas los productos que han causado furor tras esta esperada película. Como ha abarcado el interés de diversas edades, otros artículos han querido subirse al carro.

Tal es el caso de la marca NYX, que tras un acuerdo de colaboración con la película ofrece una colección de maquillaje inspirada en el look de la protagonista. Son nueve diferentes productos, como paletas de sombras, labiales, delineadores, espejos, etc. Entre estos, destacan la minipaleta NYX Barbie the movie turn up the ken-ergy y el kit de dos delineadores de ojos NYX jumbo pencil Barbie the movie.

“El éxito ha sido tal que el viernes 7 de julio recién se publicaron los productos en Ripley y en este período ya representan una venta de más del 80% de la marca completa”, detalló la gerenta comercial de Belleza, Calzado y Accesorios de Ripley.com, Adriana Hernández.

PURANOTICIA