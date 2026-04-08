UF rompe la barrera de los $40 mil y presiona el costo de vida tras alza del IPC en marzo

Debido al incremento del 1% que experimentó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante el mes de marzo, fenómeno gatillado primordialmente por el alza en el precio de las gasolinas, se iniciará un nuevo proceso de reajuste en la Unidad de Fomento (UF). Como resultado de esta variación, el indicador traspasará la barrera de los $40 mil en el transcurso de abril.

De acuerdo a lo consignado por Emol, esta actualización comenzará a regir a contar del 10 de abril, fecha en la que la UF anotará un aumento mensual de $398,4. Tomando en cuenta que al 9 de dicho mes el valor se posicionaba en $39.841,72, este salto representará un punto de inflexión significativo para la economía nacional.

Es importante considerar que la UF actúa como un parámetro fundamental que repercute de forma directa en múltiples compromisos financieros de los hogares. Entre estos destacan los dividendos de créditos hipotecarios, los aranceles de educación superior, los planes de las Isapres y otros contratos que se encuentran indexados a este valor de referencia.

El sistema de cálculo vigente determina que la UF se actualiza de manera diaria entre el día 10 de un mes y el 9 del mes subsiguiente. Este movimiento se realiza en estricta relación con la variación del IPC del mes anterior, cifra que es entregada oficialmente por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). De esta forma, cada reporte inflacionario se manifiesta casi automáticamente en el valor del indicador.

Más allá de las consecuencias directas sobre préstamos y servicios, el encarecimiento de la UF también provoca presiones de carácter indirecto. Su subida influye en la estructura de costos de diversas empresas y proveedores, lo cual puede derivar en un traslado de precios al consumidor final, afectando el presupuesto cotidiano de los grupos familiares.

En definitiva, el nuevo nivel que alcanzará la UF no constituye solamente un máximo nominal histórico, sino que es una muestra de la persistencia de la inflación y su impacto en el costo de vida de los habitantes del país.

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