Tribunal Ambiental confirmó multa de $4.000 millones al relleno sanitario de la empresa KDM en Tiltil

El Segundo Tribunal Ambiental rechazó la reclamación de la empresa KDM que buscaba anular la multa de 4.984 UTA (más de $4 mil millones) ordenada al relleno sanitario Loma Los Colorados, ubicado en la comuna de Tiltil, por no implementar dos de las tres vías de tratamiento y eliminación de líquidos percolados contempladas en la RCA del relleno.

“Este Tribunal concluye que los actos impugnados se encuentran ajustados a derecho, no advirtiéndose vicios de legalidad ni desproporcionalidad en la sanción aplicada”, dice sentencia luego de desarrollar un completo análisis de cada una de las controversias planteadas por la empresa.

A través de dicho estudio, el Tribunal pudo establecer que la Superintendencia del Medio Ambiente, SMA, formuló debidamente el cargo imputado a KDM S.A. Luego, detalla que “la motivación de dicho cargo resulta suficiente y congruente con los hechos constatados en las actividades de fiscalización”, desestimando de esta manera los cuestionamientos relativos a una eventual falta de congruencia o errada configuración de la imputación.

Así, el Tribunal constató que la SMA “actuó dentro de sus facultades legales, en respuesta a denuncias revestidas de seriedad y mérito suficiente, desarrollando las diligencias de investigación pertinentes y determinando, con sustento en ellas, el hecho infraccional objeto de sanción, sin que se adviertan vicios de legalidad en dicho proceder, explica la sentencia.

El Tribunal estuvo integrado por la ministra Marcela Godoy Flores, presidenta (s), y los ministros Cristián Delpiano Lira y Cristián López Montecinos, quien estuvo a cargo de la redacción de la sentencia.

PURANOTICIA