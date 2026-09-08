Tribunal Ambiental aprueba plan de US$19,7 millones para reparar humedales dañados en Atacama

El Segundo Tribunal Ambiental aprobó el acuerdo alcanzado entre el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la Compañía Minera Maricunga para reparar los daños ambientales ocasionados a humedales del Corredor Biológico Pantanillo-Ciénaga Redonda, ubicado en el altiplano de la región de Atacama.

Según informó el tribunal, el avenimiento contempla la ejecución, durante un período de 15 años, de un plan de reparación para los humedales Pantanillo, Valle Ancho Sur, Valle Ancho Centro y Valle Ancho Oeste. La iniciativa considera un monto total estimado de US$19.785.000.

El acuerdo se origina en las demandas por reparación de daño ambiental presentadas por el CDE contra Minera Maricunga, debido al potencial desecamiento de 20 hectáreas del humedal vega Pantanillo y 69 hectáreas del humedal vega Valle Ancho.

Minera Maricunga es titular del proyecto minero Refugio, cuya principal faena se encuentra en las inmediaciones del complejo lacustre formado por Laguna del Negro Francisco y Laguna Santa Rosa, en la comuna de Tierra Amarilla, región de Atacama.

Entre los antecedentes del caso se encuentra el procedimiento sancionatorio iniciado por la Superintendencia del Medio Ambiente, que culminó el 17 de marzo de 2016 con la clausura definitiva del sector de pozos de extracción de agua pertenecientes a Minera Maricunga y ubicados en el corredor biológico.

La medida fue adoptada luego de que el organismo fiscalizador comprobara que, producto de la acción de la empresa, se habían desecado al menos 70 hectáreas de humedales ubicados en el complejo lacustre Laguna del Negro Francisco y Laguna Santa Rosa.

Posteriormente, el 28 de abril de 2016, el CDE interpuso dos demandas por reparación de daño ambiental contra la compañía minera. La primera estuvo vinculada al humedal vega Pantanillo, mientras que la segunda se relacionó con el humedal vega Valle Ancho.

Con la aprobación del avenimiento por parte del Segundo Tribunal Ambiental, se establece ahora un plan de reparación de largo plazo que contempla una inversión estimada de US$19,7 millones y una ejecución durante 15 años, orientado a abordar los daños ambientales asociados a los humedales del corredor biológico.

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