Expertos prevén nuevas alzas de hasta $40 para las bencinas y más de $100 para el diésel la próxima semana

Expertos prevén una nueva alza en el precio de los combustibles. De acuerdo a las proyecciones de los analistas, el diésel podría aumentar hasta $110 por litro, mientras que los combustibles tendrían un aumento de hasta $42.

Emanoelle Santos, analista de mercados de XTB, estima que la gasolina de 93 octanos podría aumentar entre $34 y $40 por litro, mientras que la de 97 octanos subiría entre $34 y $42. Para el diésel proyecta un incremento entre $90 y $110 por litro.

"Durante las semanas en que los precios mayoristas han permanecido congelados, el Mepco ha debido aumentar de manera importante su amortiguación, especialmente en el diésel, lo que refleja una presión acumulada todavía significativa", Indicó.

En tanto, Jorge Hermann, director de Hermann Consultores, prevé que la gasolina podría subir $40 por litro y el diésel $90 en el próximo ajuste. "En base a un petróleo en US$105 el barril, un dólar en $950 y tomando como base la gradualidad utilizada por Hacienda, debería volver a subir la gasolina $40 y el diésel $90 el próximo 1 de octubre, aunque podría ser una cifra mayor también", señaló.

Y afirmó que "en adelante, en base a los valores actuales, son esperables alzas similares cada tres semanas hasta comienzos de diciembre".

Juan Ortiz, economista sénior del OCEC-UDP, estima un aumento cercano a $39 por litro para las gasolinas y de aproximadamente $100 para el diésel. "En relación con la estimación del precio mayorista, a partir del 1 de octubre, nosotros estimamos un alza que estaría en torno a unos $39 por litro en el caso de las gasolinas y cerca de $100 por litro en el caso del diésel", precisó.

Ortiz apuntó, por un lado, a que el petróleo Brent se mantiene sobre los US$100 por barril, mientras que el tipo de cambio permanece por encima de los $950. "La combinación de un tipo de cambio depreciado y un precio del petróleo alto genera una combinación que lleva a que el precio base, es decir, el precio sin componente variable, tenga un repunte importante", explicó.

Y mencionó que "es evidente que para la próxima semana el precio de la gasolina y del diésel debe aumentar".

Michelle Labbé, economista académica e investigadora de la Facultad de Economía, Gobierno y Negocios de la Universidad San Sebastián, planteó que "aun si se entregaran un subsidio Mepco de más de $300 por litro en gasolina, estaríamos hablando de alrededor de una alza entre $35 y $40 por litro en las gasolinas y en el diésel lo mismo, aun si se entregaran subsidios de más de $300 pesos, estaríamos hablando de más de $100 de alza en el precio del diésel".

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