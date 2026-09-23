PIB de Chile se contrajo 0,2% en el segundo trimestre arrastrado por retrocesos en siete regiones del país

Las Cuentas Nacionales del Banco Central correspondientes al segundo trimestre de 2026 revelaron que el Producto Interno Bruto (PIB) de la economía nacional se contrajo 0,2%, resultado explicado por caídas registradas en siete de las 16 regiones del país.

En contraste, el consumo de los hogares aumentó en ocho regiones, las que contribuyeron al crecimiento de 1,2% a nivel nacional. Las exportaciones de bienes, en tanto, disminuyeron en siete regiones, las que determinaron la caída nacional de 1,9%.

Al analizar los resultados por macrozonas, la Macrozona Norte presentó la principal incidencia negativa en la contracción nacional del PIB, efecto que fue parcialmente compensado por el aumento de la actividad registrado en la región Metropolitana.

De manera similar, la región Metropolitana explicó mayoritariamente el crecimiento del consumo de los hogares. En cuanto a las exportaciones de bienes, su disminución fue explicada principalmente por las macrozonas Norte y Centro Sur, cuyos efectos negativos fueron parcialmente contrarrestados por la Macrozona Centro.

MENOR EXTRACCIÓN DE COBRE

La contracción del PIB nacional se explicó principalmente por el desempeño de la actividad minera, particularmente por una menor extracción de cobre. En menor medida, la construcción también incidió negativamente y afectó a la mayoría de las regiones del país. En contraste, los servicios personales y el comercio registraron aumentos, compensando parcialmente los resultados negativos.

El consumo de los hogares, por su parte, aumentó impulsado principalmente por los servicios, destacando el mayor consumo de servicios de salud y el gasto asociado al turismo (4). En menor medida, el gasto en bienes durables también contribuyó positivamente, debido al aumento de las compras de vehículos automotores, resultado que fue parcialmente compensado por un menor gasto en bienes tecnológicos. Los bienes no durables, en tanto, registraron una caída asociada al consumo de combustibles, que no logró ser compensada por el mayor gasto en vestuario y calzado.

Las exportaciones de bienes disminuyeron debido principalmente a los menores envíos mineros, especialmente de cobre. Los envíos de fruta, en tanto, aumentaron y compensaron parcialmente el resultado anterior.

RESULTADOS POR MACROZONAS

1. Macrozona Norte

La actividad económica de la región de Arica y Parinacota se contrajo 4,9%, debido a caídas en la industria y el resto de bienes. En la industria destacó la menor actividad pesquera, mientras que en el resto de bienes incidieron la pesca extractiva y la construcción. El consumo de los hogares, en tanto, creció 3,7%, impulsado por el gasto en bienes no durables, entre los que destacaron alimentos, bebidas y vestuario. El consumo de servicios también contribuyó positivamente, principalmente por los servicios personales y restaurantes y hoteles. Por su parte, las exportaciones de bienes cayeron 10,4%, debido a menores envíos de productos manufacturados, particularmente químicos.

La caída de 4,5% en la región de Tarapacá estuvo determinada principalmente por el desempeño de la minería del cobre. En menor medida, también incidieron negativamente la contracción de la construcción, dentro del resto de bienes, y de la industria pesquera. Todos los componentes contribuyeron al crecimiento de 2,6% del consumo de los hogares, destacando el aporte de los bienes no durables, explicado por un mayor gasto en alimentos, bebidas y vestuario. El consumo de servicios aumentó debido al gasto en restaurantes y hoteles, mientras que el de bienes durables creció por las mayores compras de vehículos automotores. Las exportaciones de bienes registraron un alza de 0,9%, impulsadas por mayores envíos mineros.

La contracción de 6,3% registrada en la región de Antofagasta estuvo explicada principalmente por la minería del cobre, seguida por la caída de la construcción dentro del resto de bienes. La menor producción minera se reflejó en los menores envíos de cobre, que determinaron la caída de 8,3% en las exportaciones de bienes. El consumo de los hogares, en tanto, aumentó 2,0%, debido al mayor consumo de servicios, especialmente restaurantes y hoteles y servicios personales. En menor medida, el gasto en bienes no durables también aportó positivamente, impulsado por el consumo de alimentos, bebidas y vestuario.

La región de Atacama registró un crecimiento de 8,3%, impulsado por la minería, donde destacó la mayor extracción de oro y plata. El resto de bienes también contribuyó positivamente, aunque en menor medida, debido principalmente a la construcción. En línea con ello, las exportaciones de bienes aumentaron 7,5%, impulsadas por los envíos mineros. El consumo de los hogares, en tanto, no presentó variación, debido a la compensación entre un mayor consumo de servicios —entre los que destacaron los servicios de comunicación y restaurantes y hoteles— y un menor gasto en combustibles dentro de los bienes no durables.

2. Macrozona Centro

El crecimiento de 0,9% registrado en la región de Coquimbo fue explicado por el aumento de los servicios, particularmente de los servicios personales. El resto de bienes contrarrestó parcialmente este resultado, debido al menor desempeño de los sectores agropecuario-silvícola y de la construcción. Por su parte, los envíos de alimentos manufacturados y frutas explicaron la caída de 0,2% de las exportaciones de bienes. El consumo de los hogares aumentó 0,4%, reflejando un mayor consumo de servicios, principalmente restaurantes y hoteles y educación. Este resultado fue parcialmente compensado por un menor gasto en alimentos, bebidas y combustibles dentro de los bienes no durables.

El alza de 1,7% registrada en la región de Valparaíso se explicó principalmente por el desempeño de la refinación de combustibles dentro de la industria manufacturera. En menor medida, el resto de bienes y los servicios también contribuyeron al crecimiento, destacando la generación de energía eléctrica y los servicios personales, respectivamente. El consumo de los hogares, en tanto, creció 1,5%, impulsado principalmente por el consumo de servicios, entre los que destacaron los servicios personales y el transporte. El aumento de 24,0% en las exportaciones de bienes se debió al crecimiento de los envíos mineros de cobre.

3. Región Metropolitana

La región Metropolitana registró un crecimiento de 1,6%, impulsado por el desempeño generalizado de los servicios, con especial incidencia de los servicios personales, y por el comercio, debido al aumento de las ventas mayoristas y minoristas. La caída de la construcción, dentro del resto de bienes, compensó parcialmente estos resultados. El aumento de 2,0% en el consumo de los hogares se explicó por el mayor consumo de servicios, destacando el transporte y los servicios personales. Los bienes no durables también aportaron positivamente, asociados a un mayor gasto en vestuario y productos farmacéuticos. Las exportaciones de bienes, en tanto, crecieron 0,4%, impulsadas por los envíos de productos agrícolas, resultado parcialmente compensado por menores envíos de productos manufacturados, particularmente alimentos y productos de caucho y plástico.

4. Macrozona Centro Sur

La caída de 4,2% en la región del Libertador General Bernardo O’Higgins reflejó principalmente el desempeño de la minería del cobre, resultado que fue parcialmente compensado por una mayor producción frutícola dentro del resto de bienes. De igual manera, los envíos de cobre explicaron la caída de 18,9% de las exportaciones de bienes. Por su parte, el consumo de los hogares disminuyó 0,5%, debido a un menor gasto en bienes no durables, principalmente alimentos, bebidas y combustibles. Los servicios personales y restaurantes y hoteles, dentro de los servicios, compensaron parcialmente esta caída.

La variación de 0,7% registrada en la región del Maule se explicó por aumentos tanto en la industria manufacturera como en los servicios. En la primera destacó la contribución de la industria vitivinícola, mientras que entre los servicios sobresalieron los servicios personales. El consumo de los hogares registró una caída de 1,2%, debido al menor gasto en alimentos, bebidas y combustibles dentro de los bienes no durables. El consumo de servicios compensó parcialmente esta disminución, impulsado por restaurantes y hoteles. Las exportaciones de bienes aumentaron 4,3%, reflejando un alza en los envíos frutícolas.

La región de Ñuble creció 1,1%, impulsada por los servicios, donde destacó la contribución de los servicios personales. Este resultado fue parcialmente contrarrestado por la caída de la generación eléctrica, la actividad agropecuario-silvícola y la construcción, dentro del resto de bienes. El consumo de los hogares, por su parte, aumentó 1,6%, debido a un crecimiento generalizado de los servicios, resultado parcialmente compensado por un menor gasto en combustibles dentro de los bienes no durables. Las exportaciones de bienes crecieron 28,1%, impulsadas por los envíos de productos manufacturados, entre ellos alimentos y celulosa.

La región del Biobío disminuyó 3,0%, debido al desempeño de la industria y el resto de bienes. En la industria destacó la actividad pesquera, mientras que en el resto de bienes incidieron la generación eléctrica y la construcción. Las exportaciones de bienes, por su parte, registraron una caída de 11,8%, explicada por menores envíos de productos alimenticios y pesqueros manufacturados. El consumo de los hogares cayó 0,6%, debido al menor gasto en bienes no durables, principalmente alimentos, bebidas y combustibles. El consumo de servicios compensó parcialmente este resultado, asociado al mayor gasto en restaurantes y hoteles.

5. Macrozona Sur

La región de la Araucanía registró un alza de 0,7%, explicada por los servicios personales dentro de las actividades de servicios y por el crecimiento de la construcción dentro del resto de bienes. El consumo de los hogares, en tanto, cayó 2,5%, principalmente por la disminución de los bienes no durables, que registraron menores gastos en combustibles, alimentos y bebidas. Los bienes durables también restaron al resultado, debido a un menor gasto en productos tecnológicos. Las exportaciones de bienes disminuyeron 9,0%, en línea con los menores envíos industriales de celulosa, productos alimenticios y maderas.

La región de Los Ríos creció 1,6%, resultado explicado principalmente por el resto de bienes, donde destacó la contribución de la ganadería y la construcción, y, en menor medida, por los servicios personales y la industria alimenticia. El consumo de los hogares retrocedió 1,7%, debido al gasto en bienes no durables, afectado por un menor consumo de alimentos, bebidas y combustibles. Los servicios compensaron parcialmente esta caída, en línea con un mayor gasto en comunicaciones. Los envíos de celulosa y otros productos alimenticios manufacturados explicaron el crecimiento de 12,6% de las exportaciones de bienes.

El alza de 1,1% registrada en la región de Los Lagos reflejó un aumento generalizado de las actividades económicas. Destacó el desempeño de la pesca y la construcción, dentro del resto de bienes, además de los servicios personales y el comercio, particularmente el minorista. Las exportaciones de bienes aumentaron 3,7%, impulsadas por los envíos de productos elaborados de salmón. El consumo de los hogares, en tanto, creció 0,9%, debido al mayor consumo de servicios, asociado a los servicios personales y restaurantes y hoteles. El menor gasto en combustibles y productos tecnológicos explicó los resultados negativos de los bienes no durables y durables, respectivamente.

6. Macrozona Austral

La disminución de 4,2% registrada en la región de Aysén se explicó principalmente por la acuicultura y, en menor medida, por la construcción, ambas actividades dentro del resto de bienes. La minería y los servicios compensaron parcialmente estos resultados. En tanto, las exportaciones de bienes cayeron 4,5%, debido a menores envíos mineros, resultado que fue parcialmente contrarrestado por los envíos de salmones manufacturados. El consumo de los hogares registró una caída de 2,6%, explicada principalmente por el menor gasto en combustibles, alimentos y bebidas dentro de los bienes no durables. Los bienes durables también disminuyeron, en línea con el menor gasto en productos tecnológicos.

La región de Magallanes presentó una caída de 1,9%, incidida por el desempeño de la acuicultura y la construcción dentro del resto de bienes. Los servicios empresariales y el comercio registraron aumentos, compensando parcialmente el resultado anterior. En tanto, las exportaciones de bienes crecieron 6,3%, impulsadas principalmente por los envíos de productos elaborados de salmón. El consumo de los hogares cayó 0,3%, debido al menor gasto en alimentos y bebidas dentro de los bienes no durables y en productos tecnológicos entre los bienes durables. El consumo de servicios compensó en gran medida este resultado, destacando los aumentos en los servicios personales y restaurantes y hoteles.

PURANOTICIA