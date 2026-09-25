Adjudican $960 millones para fortalecimiento productivo de la pequeña minería entre Antofagasta y Los Ríos

Un total de 103 proyectos orientados a promover una mayor productividad y seguridad en faenas y yacimientos mineros metálicos y no metálicos de baja escala, por medio del financiamiento de iniciativas de equipamiento, mejoramiento o adquisición de nueva maquinaria nueva, adjudicó el Ministerio de Minería en el marco del concurso PAMMA y sus líneas de fomento Desarrolla y Equipa 2026.

De esta manera, el tradicional programa de asistencia y modernización para el sector entregará un total superior a los $960 millones en proyectos a ejecutar entre las regiones de Antofagasta y de Los Ríos. Siendo Atacama la región que concentró el mayor monto y número de iniciativas beneficiadas, con cerca de $360 millones destinados a la ejecución de 40 proyectos de pequeña minería de la zona.

El subsecretario de Minería, Álvaro González, comentó que “la implementación y ejecución del programa PAMMA y en particular las líneas Desarrolla y Equipa – que han sido adjudicadas – constituyen un componente de apoyo para que los pequeños mineros puedan modernizarse con foco en adquirir maquinaria nueva como cargadores frontales, motobombas o generadores y de esta forma, aumentar su productividad”.

La autoridad agregó que “esto es una acción concreta que permite impulsar el potencial de desarrollo local que tienen los pequeños productores y mineros artesanales de faenas mineras metálicas y no metálicas de todo el país”.

La versión 2026 de PAMMA Desarrolla y Equipa recibió 199 postulaciones, demostrando el interés del sector en participar por una de las dos líneas de financiamiento del concurso:

"Equipa", por un monto máximo de subsidio de hasta $6 millones sin cofinanciamiento. "Desarrolla", con un tope de hasta $12 millones con al menos 10% cofinanciamiento.

Como resultado, el primero entregará sobre $781 millones para la ejecución de 69 proyectos; y el segundo repartirá $178 millones entre 34 iniciativas.

(Imagen: Ministerio de Minería)

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