Tras amenaza de paro: Unión Portuaria sostuvo una reunión "clave” con el subsecretario del Interior

La Confederación Unión Portuaria de Chile informó que sostuvo una reunión catalogada como “clave” con el subsecretario del Interior, Máximo Pávez, para analizar las principales problemáticas que afectan al rubro nacional, junto con ratificar el reconocimiento de los acuerdos existentes entre ambas partes.

A través de un comunicado oficial, la entidad sindical detalló los alcances de la cita gubernamental: "Sostuvimos una reunión clave con el Subsecretario del Interior, señor Máximo Pávez Cantillano. En dicha instancia, abordamos las principales problemáticas que afectan a nuestro sector y se realizó la presentación formal de la hoja de ruta de nuestra organización, la cual orienta el trabajo y las demandas del mundo portuario a nivel nacional".

En la misma línea, la agrupación valoró la actitud mostrada por el Ejecutivo frente a sus peticiones. "Como resultado de esta reunión, se ratifican y se reconocen los acuerdos existentes, lo que constituye una base importante para dar continuidad a los procesos en curso y por venir. Asimismo, se evidenció una disposición positiva por parte de la autoridad para avanzar en soluciones concretas con distintos temas", agregaron desde el gremio.

Respecto a los pasos a seguir tras este acercamiento con La Moneda, la directiva de la Confederación Unión Portuaria de Chile garantizó que "se procederá con los futuros procesos comprometidos, en función de los acuerdos alcanzados. Seguiremos informando oportunamente sobre los avances y acciones que se deriven de este proceso".

Es importante destacar la magnitud que implicaba concretar la amenaza sindical. Según las estadísticas manejadas por la propia Unión Portuaria, una eventual detención de sus faenas tiene el potencial de alcanzar a unos 24 puertos y terminales a lo largo del territorio, lo que se traduce en la paralización de poco más de 6 mil trabajadores.

Este acercamiento se suma a otras gestiones recientes en el ámbito marítimo. Días antes, la cúpula de la Confederación de Trabajadores Portuarios de Chile (Cotraporchi) llevó a cabo una mesa de trabajo con Tomás Rau, ministro del Trabajo y Previsión Social.

Durante dicha jornada, las autoridades y los dirigentes analizaron múltiples materias relevantes para el área, poniendo como eje central de la discusión la problemática de la jornada excepcional portuaria.

(Imagen: Portal Portuario)

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