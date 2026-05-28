Con foco en maximizar aportes al Estado sin aumentar la deuda: Bernardo Fontaine encabezó su primer directorio en Codelco

En la instancia se destacó el rol fundamental de la compañía para el país y la necesidad de actuar con responsabilidad y visión de largo plazo en un momento considerado como desafiante.
El directorio de Codelco realizó la primera sesión encabezada por su nuevo presidente, Bernardo Fontaine.
En la instancia se destacó el rol fundamental de la compañía para el país y la necesidad de actuar con responsabilidad y visión de largo plazo en un momento considerado como desafiante.
En la sesión se incorporaron además los nuevos directores nombrados por el Presidente de la República: Luz Granier, Alejandro Canut de Bon y Daniel Díaz, este último en representación de la Federación de Trabajadores del Cobre.
Al iniciar la reunión, Fontaine agradeció la oportunidad de aportar a Chile como presidente del directorio de Codelco, una empresa esencial para el país. “Este directorio va a trabajar con los ejecutivos, trabajadores y contratistas para fortalecer Codelco y recuperar confianzas”, agregó.
En su intervención, subrayó que “nuestro mandato no es producir por producir, sino hacerlo de manera segura, eficiente y rentable”.
En esa misma dirección, el directorio acordó cuatro pilares estratégicos:
Durante la sesión se designó como representantes de Codelco en el directorio de Novandino a Bernardo Fontaine y Luz Granier, que se suman a Alfredo Moreno.
Finalmente, el directorio enfatizó en la necesidad de reforzar la disciplina operacional, revisar rigurosamente las inversiones e impulsar con decisión las alianzas público-privadas y nuevas formas de gestión que permitan fortalecer las capacidades de Codelco.
“Tenemos una responsabilidad enorme con Chile. Vamos a tener que ser creativos, atrevernos a impulsar cambios profundos para construir un Codelco más sólido y preparado para los desafíos de largo plazo. Estoy convencido de que podemos lograrlo, porque Codelco puede más”, concluyó Fontaine.
(Imagen: Codelco)
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