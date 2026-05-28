Con foco en maximizar aportes al Estado sin aumentar la deuda: Bernardo Fontaine encabezó su primer directorio en Codelco

El directorio de Codelco realizó la primera sesión encabezada por su nuevo presidente, Bernardo Fontaine.

En la instancia se destacó el rol fundamental de la compañía para el país y la necesidad de actuar con responsabilidad y visión de largo plazo en un momento considerado como desafiante.

En la sesión se incorporaron además los nuevos directores nombrados por el Presidente de la República: Luz Granier, Alejandro Canut de Bon y Daniel Díaz, este último en representación de la Federación de Trabajadores del Cobre.

Al iniciar la reunión, Fontaine agradeció la oportunidad de aportar a Chile como presidente del directorio de Codelco, una empresa esencial para el país. “Este directorio va a trabajar con los ejecutivos, trabajadores y contratistas para fortalecer Codelco y recuperar confianzas”, agregó.

En su intervención, subrayó que “nuestro mandato no es producir por producir, sino hacerlo de manera segura, eficiente y rentable”.

En esa misma dirección, el directorio acordó cuatro pilares estratégicos:

Seguridad y más seguridad . Se constituyó un Comité de Seguridad El Teniente integrado por Eduardo Bitrán, Ricardo Álvarez y Alejandro Canut de Bon que hará seguimiento a materias referidas al accidente del 31 de julio de 2025. Asimismo, el Comité de Sustentabilidad pasará a ser de Seguridad y Sostenibilidad.

. Se constituyó un Comité de Seguridad El Teniente integrado por Eduardo Bitrán, Ricardo Álvarez y Alejandro Canut de Bon que hará seguimiento a materias referidas al accidente del 31 de julio de 2025. Asimismo, el Comité de Sustentabilidad pasará a ser de Seguridad y Sostenibilidad. Maximizar los aportes al Fisco , buscando no aumentar la deuda. Codelco pertenece al Estado y su administración exige resguardar con rigor los recursos públicos.

, buscando no aumentar la deuda. Codelco pertenece al Estado y su administración exige resguardar con rigor los recursos públicos. Ordenar la casa con mano firme y transparencia . Para estos efectos, el directorio encargó al Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética (CACE) contratar y conducir una auditoría forense externa para abordar el cálculo de la producción 2024 – 2025 y los costos que implicó la renovación del edificio de Casa Matriz.

. Para estos efectos, el directorio encargó al Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética (CACE) contratar y conducir una auditoría forense externa para abordar el cálculo de la producción 2024 – 2025 y los costos que implicó la renovación del edificio de Casa Matriz. Sostenibilidad operacional, económica, ambiental y social.

Durante la sesión se designó como representantes de Codelco en el directorio de Novandino a Bernardo Fontaine y Luz Granier, que se suman a Alfredo Moreno.

Finalmente, el directorio enfatizó en la necesidad de reforzar la disciplina operacional, revisar rigurosamente las inversiones e impulsar con decisión las alianzas público-privadas y nuevas formas de gestión que permitan fortalecer las capacidades de Codelco.

“Tenemos una responsabilidad enorme con Chile. Vamos a tener que ser creativos, atrevernos a impulsar cambios profundos para construir un Codelco más sólido y preparado para los desafíos de largo plazo. Estoy convencido de que podemos lograrlo, porque Codelco puede más”, concluyó Fontaine.

(Imagen: Codelco)

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